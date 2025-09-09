Wtorek, 09 września 2025 r. 
Przejście dla pieszych i perony gotowe. Przy ul. Rezydenckiej w Grzepnicy

Data publikacji: 08 września 2025 r. 23:05
Ostatnia aktualizacja: 08 września 2025 r. 23:40
Przejście dla pieszych i perony gotowe. Przy ul. Rezydenckiej w Grzepnicy
Powstały nowoczesne perony autobusowe oraz doświetlone przejście dla pieszych.  

Dobiegła końca inwestycja przy ul. Rezydenckiej w Grzepnicy w gminie Dobra. Powstały tu dwa nowoczesne perony autobusowe oraz doświetlone przejście dla pieszych, które mają ułatwić codzienne podróże i zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców nowego osiedla oraz całej okolicy.

Już od 8 września pasażerowie linii 221 (kursującej na trasie Głębokie-Sławoszewo przez Wołczkowo, Dobrą i właśnie Grzepnicę) będą mogli korzystać z nowego przystanku Grzepnica Rezydencka. 

Zadanie na zlecenie Powiatu Polickiego zrealizowała firma Elbud, a jego wartość wyniosła 262 606 zł brutto. Inwestycja została zainicjowana po rozmowach z mieszkańcami sołectwa Grzepnica, którzy zgłosili potrzebę poprawy lokalnej infrastruktury. (K)

