Przejechał trzy osoby w Międzyzdrojach. Za zabójstwo grozi mu dożywocie [FILM]

Patryk F. w grudniu 2023 roku w Międzyzdrojach wjechał samochodem w czteroosobową rodzinę - zabił trzy osoby i ranił dziecko. Prokuratura oskarża go o zabójstwo. 38-latkowi grozi dożywocie.

Śledczy komunikują: "Patryk F. został oskarżony o to, że w dniu 23 grudnia 2023 r. około godziny 18 w Międzyzdrojach na ulicy Dąbrówki, działając z zamiarem ewentualnym, przewidując możliwość zabicia czterech osób i godząc się na to, zabił dwoje dorosłych osób i ich małoletniego syna oraz usiłował zabić ich małoletnią córkę".

Z relacji prokuratury wynika, że Patryk F. poruszał się swoim samochodem po ulicach w Międzyzdrojach z prędkością około 130 km/h. Gdy wjechał w ulicę Dąbrówki, to widział idących chodnikiem małżonków W. wraz z dwojgiem dzieci. Następnie zamknął oczy i zaczął intensywnie hamować. Mimo przejechania osi jezdni nie próbował skręcić, żeby uniknąć wjechania w pieszych.

Małżonkowie W. i ich syn w wyniku uderzenia zginęli na miejscu. Córka nie odniosła poważniejszych obrażeń fizycznych.

W chwili zdarzenia Patryk F. był pod wpływem narkotyków. Wziął MDMA.

Został również oskarżony o kierowanie pojazdu mechanicznego pod wpływem środka odurzającego, występek chuligański w postaci zniszczenia mienia w postaci szyby i karoserii samochodu oraz posiadanie substancji psychotropowych i środków odurzających oraz tzw. „dopalaczy”.

Prokuratura informuje, że Patryk F., przesłuchany w charakterze podejrzanego, przyznał się do prowadzenia samochodu, którym najechał na ludzi. Mężczyzna nie był dotychczas karany sądownie.

