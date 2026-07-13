Przejazd próbny wypadł pomyślnie. Od września Moderus na „szóstce”

Od 1 września pasażerowie „szóstki” będą mogli korzystać z taboru częściowo niskopodłogowego. Przejazd testowy na trasie Gocław – Pomorzany zakończył się pomyślnie.

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Przejazd próbny z udziałem pracowników Tramwajów Szczecińskich i ZDiTM odbył się w piątek przed południem.

- Dwukierunkowy częściowo niskopodłogowy Moderus Beta o numerze taborowym 625 pokonał trasę Gocław – Pomorzany w obie strony bez problemów - poinformował Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie. - Po zakończonym pomyślnie teście ustalono, że od 1 września jedna z brygad obsługujących linię nr 6 będzie wyposażona w tramwaj częściowo niskopodłogowy.

Obecnie tabor całkowicie niskopodłogowy nie jest wykorzystywany na północnej części „nadodrzanki” z powodu stanu technicznego torowiska.

- Podwozie Moderusa Beta opiera się na konstrukcji klasycznych wózków oraz częściowo niskopodłogowym układzie przestrzenno-konstrukcyjnym - przekazuje Jachim. - Podłoga w środkowym członie jest obniżona do poziomu ok. 330 - 360 mm. Tramwaje tego typu są znacznie mniej wymagające, jeśli chodzi o stan torowiska – w porównaniu z tramwajami w pełni niskopodłogowymi. (K)

Od 1 września jedna z brygad obsługujących linię nr 6 będzie wyposażona w tramwaj częściowo niskopodłogowy.

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