Przedszkolaki na start. To było sąsiedzkie spotkanie [GALERIA]

Przedszkolaki miały do wykonania szereg zadań. Każda grupa musiała zaliczyć wszystkie stacje. Na nich były: skoki, konkurencje siłowe, biegowe, zręcznościowe i wiele innych. Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ

Przedszkolaki z Polic i przygranicznych niemieckich miejscowości spotkały się w miniony piątek na festynie integracyjnym. Uczestniczyły w zabawach ruchowych i kreatywnych. Sprawdziły się w przeciąganiu liny, skokach, slalomie, rzutach i wielu innych sprawnościach ruchowych i nie tylko. Na każdego czekał medal.

Ten festiwal sportowo-rekreacyjny odbył się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Siedleckiej w Policach. To jeden z elementów projektu transgranicznego, którego celem jest m.in. nauka języka sąsiada przez sport, zabawę i ekologię.

W tym pilotażowym projekcie uczestniczą: Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach, Przedszkole w Tanowie i Pilchowie oraz przedszkola niemieckie z: Löcknitz, Pasewalku, Eggesin, Penkun i Rognitz.

Na stadion w miniony piątek przybyły więc dzieci w wieku 4-6 lat wraz z opiekunami ze wspomnianych placówek.

– Widzę, że macie dzisiaj dużo energii, dobry nastrój, jest też ładna pogoda. Życzę wam dużo wrażeń i przede wszystkim dobrej zabawy. Wszyscy jesteśmy sąsiadami i to jest bardzo cenne, że możemy razem spędzać czas i się uczyć ze sobą komunikować – przywitał przedszkolaków burmistrz Polic Krystian Kowalewski.

– Sport jednoczy. Cieszę się, że dzisiaj możemy uaktywnić się w sporcie, będę was wszystkich wspierała. Życzę wam dużo przyjemności i wiele sukcesów – mówiła Karina Kaiser, zastępca starosty powiatu Pomorze Przednie i Greifswald.

Organizatorem tego spotkania była Fundacja Aktywne Police. Przygotowała różnorodne aktywności sportowe, ale też stworzyła okazję do wykazania się zdolnościami plastycznymi, np. podczas malowania maski czy po prostu kolorowania obrazków. Była nawet konkurencja polegająca na… swobodnej zabawie na dmuchanym zamku.

W sumie projekt obejmuje aż 300 przedszkolaków. Pod koniec projektu (czyli na koniec grudnia 2027 roku) powinny mieć opanowane co najmniej 200 słów i zwrotów w języku sąsiada. Tego rodzaju wydarzenia, jak to piątkowe, mają pomagać w ich nauce. Dodatkowo w swoich placówkach przedszkolaki mają aż po 4 godziny tygodniowo nauki języka, z czego 1 godzina spędzana jest na interaktywnych platformach spotkań.

Projekt przewiduje 12 bezpośrednich spotkań jego uczestników w miejscach ważnych dla Euroregionu Pomerania – Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, ZOO w Ueckermünde, Muzeum Morskim i Muzeum Techniki w Szczecinie. Podczas spotkań nauczyciele będą łączyć polskie i niemieckie grupy dzieci oraz zachęcać je do wspólnej nauki języków poprzez zabawę. ©℗

(sag)