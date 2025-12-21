Niedziela, 21 grudnia 2025 r. 
Przedświąteczna handlowa niedziela

Data publikacji: 21 grudnia 2025 r. 12:37
Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2025 r. 13:13
Fot. Piotr Sikora  

W ostatni przedświąteczny weekend trwa gorączka zakupów. Szczecińskie sklepy przeżywają oblężenie. Wiele z nas osób wykorzystuje handlową niedzielę, by kupić ostatnie potrzebne produkty na świąteczny stół i prezenty.

To trzecia handlowa niedziela w grudniu. Czasu na sprawunki zostało niewiele, dlatego niektóre sklepy w poniedziałek wydłużą godziny pracy nawet do godz. 1 w nocy. Natomiast 24 grudnia sklepy będą zamknięte - to po raz pierwszy ustawowo dzień wolny od pracy.

Szczecińska policja przypomina, by podczas zakupów pamiętać o bezpieczeństwie: przedświąteczna atmosfera sprzyja pośpiechowi i roztargnieniu, z czego chętnie korzystają kieszonkowcy.

- W zatłoczonych galeriach handlowych i sklepach pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach: torebkę nośmy zawsze z przodu, najlepiej zamkniętą, nie wkładajmy portfela ani telefonu do tylnej kieszeni spodni, kartę bankomatową i dokumenty trzymajmy w bezpiecznym, niewidocznym miejscu, podczas płatności kartą zasłaniajmy klawiaturę terminala, zwracajmy uwagę na swoje otoczenie, szczególnie w kolejkach i przy kasach - podpowiadają mundurowi. - Bezpieczeństwo podczas zakupów zależy w dużej mierze od naszej czujności. (K)

