Przedświąteczna handlowa niedziela

Fot. Piotr Sikora

W ostatni przedświąteczny weekend trwa gorączka zakupów. Szczecińskie sklepy przeżywają oblężenie. Wiele z nas osób wykorzystuje handlową niedzielę, by kupić ostatnie potrzebne produkty na świąteczny stół i prezenty.

REKLAMA

To trzecia handlowa niedziela w grudniu. Czasu na sprawunki zostało niewiele, dlatego niektóre sklepy w poniedziałek wydłużą godziny pracy nawet do godz. 1 w nocy. Natomiast 24 grudnia sklepy będą zamknięte - to po raz pierwszy ustawowo dzień wolny od pracy.

Szczecińska policja przypomina, by podczas zakupów pamiętać o bezpieczeństwie: przedświąteczna atmosfera sprzyja pośpiechowi i roztargnieniu, z czego chętnie korzystają kieszonkowcy.

- W zatłoczonych galeriach handlowych i sklepach pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach: torebkę nośmy zawsze z przodu, najlepiej zamkniętą, nie wkładajmy portfela ani telefonu do tylnej kieszeni spodni, kartę bankomatową i dokumenty trzymajmy w bezpiecznym, niewidocznym miejscu, podczas płatności kartą zasłaniajmy klawiaturę terminala, zwracajmy uwagę na swoje otoczenie, szczególnie w kolejkach i przy kasach - podpowiadają mundurowi. - Bezpieczeństwo podczas zakupów zależy w dużej mierze od naszej czujności. (K)

REKLAMA