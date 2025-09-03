Środa, 03 września 2025 r. 
Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich zaprasza w Szczecinie i Koszalinie
 

W czwartek 4 września w godzinach 10-15 przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich będzie przyjmował interesantów w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie. W godzinach 11.30-14 taki dyżur odbędzie się też w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7.

Można przyjść osobiście i zgłosić swoją sprawę, złożyć pisemny wniosek lub uzyskać informację prawną, jak również skonsultować sprawę już prowadzoną przez Biuro RPO.

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i  sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji. Więcej na temat kompetencji RPO https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/dzialalnosc-rzecznika-praw-obywatelskich

