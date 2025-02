Przebudowa ul. Zwycięstwa, głównej arterii w Koszalinie, rusza 24 lutego

Fot Artur Bakaj

Zamknięcie dla ruchu ul. Zwycięstwa od wjazdu w ślepy odcinek ul. Piłsudskiego do ul. Piastowskiej to początek utrudnień, które czekają na kierowców w związku z rozpoczęciem przebudowy głównej arterii w Koszalinie. Zmiana organizacji ruchu zaplanowana jest na 24 lutego.

O szczegółach wprowadzanych zmian w organizacji ruchu poinformowali w piątek na konferencji prasowej zastępca prezydenta Koszalina ds. komunalnych Tomasz Bernacki i wicedyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie Marcin Żełabowski.

W pierwszym etapie, jak podał Bernacki, zamknięta dla ruchu zostanie ul. Zwycięstwa od wjazdu w ślepy odcinek ul. Piłsudskiego do ul. Piastowskiej. Od 24 lutego będzie nieprzejezdna, ruszy przebudowa drogi. Wcześniej, bo już w poniedziałek, ustawione zostaną znaki drogowe, sygnalizujące zaplanowane zmiany w organizacji ruchu.

Kierowcy, chcąc wjechać do centrum miasta, kierowani będą na objazdy, na ul. Pileckiego lub ul. Stawisińskiego. Wyjazd z centrum będzie możliwy ul. Andersa i dalej w kierunku ul. Stawisińskiego. Jedynie dla autobusów MZK ul. Andersa stanie się drogą dwukierunkową. Wykonawca robót jeszcze przed 24 lutego przebuduje tak część skrzyżowania ulic Andersa i Stawisińskiego, by autobusy mogły swobodnie skręcać w lewo.

Przekierowanie ruchu autobusów na ul. Andersa spowoduje konieczność wyłączenia Strefy Płatnego Parkowania od ul. Racławickiej aż do ul. Stawisińskiego. Jak zapewnił Bernacki, szefowie poszczególnych instytucji mieszczących się w gmachu delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zapewnili miasto, że "dołożą wszelkich starań, by więcej interesantów mogło parkować" na parkingu przed urzędem.

Drugi etap prac zakłada wyłączenie z ruchu także odcinka między ul. Piastowską a obiektem mostowym w pobliżu ul. Grodzkiej. To, na co zwrócił uwagę Bernacki, będzie już wymagało skierowania nie tylko samochodów, ale także autobusów MZK na ring miejski ulicami: 1 Maja, Połczyńską i Stawisińskiego. By ta zmiana była jak najmniej uciążliwa głównie dla uczniów koszalińskich szkół, prace na tym odcinku prowadzone mają być latem. W tym czasie wprowadzone wcześniej zmiany na ul. Andersa zostaną odwołane.

Do września 2025 ul. Zwycięstwa od ślepego odcinka ul. Piłsudskiego do mostu w pobliżu ul. Grodzkiej ma być przejezdna. "Prace na jezdni się zakończą, na chodnikach będą trwały" - przekazał zastępca prezydenta Koszalina.

Z kolei dla odcinka ul. Zwycięstwa od ul. 4 Marca do ul. św. Wojciecha, który również w ramach tej samej inwestycji ma zostać przebudowany, projektowanie czasowej organizacji ruchu jeszcze trwa. Według wstępnych zapowiedzi Bernackiego, przebudowa ma tam ruszyć "mniej więcej w połowie marca".

Modernizacja ul. Zwycięstwa podzielona na dwa zadania obejmie dwa odcinki drogi – od ul. Pileckiego do obiektu mostowego w pobliżu ul. Grodzkiej oraz od ul. 4 marca do ul. św. Wojciecha. Łącznie to ponad 1,5 km. Inwestycję zrealizuje za blisko 22 mln zł firma Domar z Biesiekierza. Jej oferta 23 października ub.r. została uznana za najkorzystniejszą spośród czterech złożonych w przetargu Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. Domar na zmodernizowanie dwóch odcinków ul. Zwycięstwa ma 36 miesięcy od podpisania umowy.

Inwestycja zakłada ograniczenie ruchu do jednego pasa w każdym kierunku na odcinku 430 m od ul. Pileckiego do obiektu mostowego w pobliżu ul. Grodzkiej. Powstaną tam szersze chodniki, które mają być zacienione dzięki posadzeniu ok. 20 dorosłych drzew. Zadanie obejmuje także m.in.: budowę ronda w okolicy ul. Jedności i „Ekonoma” (Zespół Szkół nr 1), zatok postojowych i pasów zieleni.

Natomiast planowany do przebudowy drugi, oddalony od ścisłego centrum, odcinek ul. Zwycięstwa od ul. 4 Marca do ul. Św. Wojciecha, pozostanie jezdnią dwupasmową w obu kierunkach. Na trasie 1,1 km przebudowane zostaną mi.in. istniejące ronda, skrzyżowania, miejsca postojowe.

Pierwotny projekt modernizacji, zaakceptowany i odebrany jeszcze przez byłe władze Koszalina, został zmodyfikowany, bo w ocenie prezydenta miasta Tomasza Sobieraja "w dużej mierze utrwalał stan rzeczy, który mamy za oknem", nie odpowiadał jego zapowiedziom z kampanii wyborczej.

Miasto Koszalin na realizację inwestycji uzyskało 30 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W Koszalinie od kilkudziesięciu lat ratusz, rynek i katedra są przy głównej arterii komunikacyjnej. To efekt wyburzenia poniemieckich kamienic i wybudowania czteropasmowej ul. Zwycięstwa, która przebiega przez Śródmieście. Realizowana inwestycja jest pierwszym krokiem do uspokojenia ruchu drogowego w centrum miasta.

Copyright