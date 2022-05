Przebudowa drogi Police – Szczecin potrwa dłużej

Dłużej niż planowano potrwa przebudowa drogi łączącej Police ze Szczecinem. Jeszcze dwa miesiące temu była nadzieja, że inwestycję uda się zakończyć zgodnie z terminem, czyli do końca kwietnia. Dziś wiadomo, że na finał prac na tym odcinku drogi przez Przęsocin trzeba będzie poczekać co najmniej do końca czerwca. Na szczęście dla kierowców są tam już długie momenty wytchnienia od ruchu wahadłowego.

– Są jeszcze prowadzone prace brukarskie, układana jest ścieżka rowerowa i oczywiście jeszcze będzie kładziona warstwa ścieralna na całej długości remontowanej jezdni – mówi Magdalena Sochanowska, naczelnik Wydziału Dróg Publicznych w Starostwie Powiatowym w Policach.

Naczelnik tłumaczy, że opóźnienie wynika przede wszystkim z konieczności zastosowania ścianek szczelnych (ścianek Larsena) w związku z odkrytymi podczas przebudowy drogi dużych odcinków z podłożem torfowym, które zmusiło do wykonania głębszych wykopów. Ale jeszcze wtedy była nadzieja, że pomimo tych trudności uda się dotrzymać tego wstępnego terminu zakończenia tej inwestycji.

Wzrósł też koszt inwestycji. Całość ma się zamknąć kwotą 15,8 miliona złotych.

(sag)