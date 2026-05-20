Przebudowa al. Powstańców Wielkopolskich z opóźnieniem

Wykonawca uzasadnia wniosek m.in. koniecznością realizacji dodatkowych i zamiennych prac, zmianami w dokumentacji projektowej oraz kolizjami z infrastrukturą podziemną i naziemną. Fot. Tramwaje Szczecińskie

Przebudowa al. Powstańców Wielkopolskich na szczecińskich Pomorzanach potrwa dłużej, niż zakładano. Główny wykonawca inwestycji, krakowska spółka ZUE, wystąpił do Gminy Miasto Szczecin o przedłużenie terminu realizacji robót do końca stycznia przyszłego roku. Tym samym nie zostanie dotrzymany obecny termin zakończenia inwestycji, wyznaczony na 31 lipca br.

Jak przekazały Tramwaje Szczecińskie, wykonawca uzasadnia wniosek koniecznością realizacji dodatkowych i zamiennych prac, zmianami w dokumentacji projektowej oraz kolizjami z infrastrukturą podziemną i naziemną. Wśród powodów opóźnienia wskazano również trudne warunki pogodowe zimą. Długotrwałe mrozy, intensywne opady śniegu i oblodzenia miały uniemożliwiać prowadzenie części robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi.

Mimo opóźnienia wykonawca deklaruje, że od lipca przywrócony zostanie ruch samochodowy na odcinku al. Powstańców Wielkopolskich pomiędzy ul. Milczańską a pętlą Pomorzany. Na fragmencie między ul. Frysztacką a pętlą ma obowiązywać ruch wahadłowy. Od 1 września tramwaje mają ponownie dojeżdżać do pętli Pomorzany. Tego samego dnia planowane jest przywrócenie ruchu dwukierunkowego na całym odcinku między ul. Milczańską a pętlą, choć nadal w tymczasowej organizacji. Kierowcy jadący w stronę centrum będą korzystać ze wschodniej jezdni, natomiast ruch w kierunku Pomorzan zostanie poprowadzony po torowisku tramwajowym. Zachodnia jezdnia pozostanie placem budowy.

Inwestycja na Pomorzanach jest częścią drugiego etapu modernizacji szczecińskiej infrastruktury tramwajowej. Prace rozpoczęły się pod koniec 2021 roku. Zakres robót obejmuje przebudowę torowiska, jezdni, chodników, sieci trakcyjnej oraz infrastruktury podziemnej. Powstają również nowe drogi rowerowe, przebudowywane są przystanki i oświetlenie uliczne. Rozbudowana jest także pętla Pomorzany.

