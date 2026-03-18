Protestują przeciwko spalarni odpadów w Glicku [FILM]

Nie dla spalarni w Glicku - takie transparenty przynieśli protestujący mieszkańcy.

Protest mieszkańców sołectw i gminy Nowogard sprzeciwiających się planom budowy spalarni odpadów na terenie po dawnej jednostce wojskowej w Glicku odbył się w środę (18 bm.) na placu Wolności w Nowogardzie. Demonstrację zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska w Nowogardzie z siedzibą w Glicku, którego prezesem jest Eugeniusz Korneluk. W spotkaniu uczestniczyli radni oraz burmistrz Nowogardu Michał Wiatr.

Sprawa wzbudza duże emocje wśród lokalnej społeczności. Mieszkańcy Glicka i okolic już wcześniej byli poruszeni informacjami o planowanej inwestycji, która zakłada przetwarzanie – a w praktyce spalanie – nawet do 100 tysięcy ton odpadów organicznych rocznie. Wielu z nich obawia się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz na komfort życia. Jak informowali wcześniej mieszkańcy, w rozmowach z „Kurierem Szczecińskim”, pierwsze sygnały niezadowolenia pojawiły się już na etapie ujawnienia planów inwestycji. Na biurko burmistrza Michała Wiatra trafiły protesty, a mieszkańcy zainicjowali petycję wzywającą do zablokowania budowy zakładu. Kulminacją tych działań była środowa demonstracja przed ratuszem. Organizatorzy podkreślali, że chcieli w sposób głośny i zdecydowany wyrazić swój sprzeciw wobec planowanej inwestycji oraz zwrócić uwagę opinii publicznej na skalę niezadowolenia mieszkańców.

Chciałabym w imieniu mieszkańców sołectwa Błotno przedstawić nasze stanowisko w tej sprawie, które jest oczywiście negatywne. A dlaczego? Ponieważ nie istnieje żaden parametr pomiarowy na zapach – dla jednych jest to zapach, dla innych smród, a nie da się tego jednoznacznie zmierzyć – powiedziała Irena Czyżak, sołtys Błotna w rozmowie z „Kurierem Szczecińskim”. – Uważam, że inwestycja ta będzie bardzo uciążliwa dla naszej gminy. Dotyczy to nie tylko Błotna, ale również innych pobliskich sołectw w gminie Nowogard. Dlatego, wraz z mieszkańcami mojego sołectwa, opowiadam się za zmianą tych planów i przeznaczeniem terenu po byłej jednostce wojskowej na cele nieuciążliwe. Jako sołtys propagowałam dzisiejszy protest, jednak trzeba pamiętać, że wiele osób pracuje, dlatego frekwencja może być nieco mniejsza ze względu na obowiązki w pracy.

Przypomnijmy, planowana inwestycja w Glicku to budowa instalacji do przetwarzania odpadów organicznych, która ma działać na terenie dawnej jednostki wojskowej i obsługiwać do 100 tys. ton rocznie. Mieszkańcy sprzeciwiają się temu projektowi, obawiając się zanieczyszczeń i smrodu. Sprawa jest nadal rozpatrywana.©℗

Tekst, film i fot. Jarosław BZOWY

