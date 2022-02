Protest pod kuratorium w Szczecinie. Przeciwko "Lex Czarnek"

- Lex Czarnek zagraża tym, że o tym, jak organizacje wejdą do szkół, będzie decydował kurator. Na przykład małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, którą wszyscy znamy i która trzyma się z PiS-em - grzmiała Dagmara Adamiak, organizatorka wydarzenia. - Im większa kontrola szkoły przez kuratorów, tym większa kontrola przez rząd. Pani Barbara Nowak ogłosiła listę zakazanych organizacji. Znajduje się tam między innymi fundacja "Dajemy dzieciom siłę", która wspiera setki tysięcy młodych osób rocznie, prowadzi najbardziej znany telefon zaufania dla młodzieży dla dzieci i młodzieży, któremu cofnięto dofinansowanie. Dla nich (dla PiS - przypis AS) organizacją, która zagraża dzieciom i polskiej szkole, to Amensty International, która walczy o prawa człowieka.

Komentarze

17 41 2022-02-13 17:43:31 Głupoty w ks igw a o wyniku meczu na którym kilkanaście tysięcy ludzi było cisza to są partyjne gazety

Smutek Adamowicza. 2022-02-13 17:41:09 Takie stójki, to tylko na plac gdańskiego złodzieja.

Popieram Czarnka 2022-02-13 17:33:42 A niby kto ma decydować o tym kto wchodzi do szkoły ze swoim przekazem jak nie rodzice i kurator? Może zboczeńcy? Zresztą moim zdaniem do szkoły nie powinny wchodzić żadne organizacje nacechowane ideologicznie. Szkoła ma uczyć przede wszystkim rozpoznawania normy, a nie ją zakłamywać. Po to tam pracują pedagodzy, żeby i bez "pomocników" z zewnątrz wątpliwej proweniencji poradzić sobie z edukacją i wychowaniem młodzieży.

Jak zwykle 2022-02-13 17:32:28 Ciągle ta sama grupka z kartonami. Nudy.

@były lektor kk 2022-02-13 17:31:45 możesz podać jakieś wyliczenia że seksworking (prostytucja) uczynią Polskę dostatnią i wygodną?

Polska warcholska 2022-02-13 17:29:30 veto, weto i wiemy do czego doprowadziło to róbta co chceta - mnie ukształtowała Gazeta Wyborcza - wybiła mi z głowy ten tradycyjny polski romantyzm - pragmatycznie należy podejść do sprawy - te organizacje pozarządowe które nie mają złych intencji nie mają też powodu do obaw - lęki artykułują tylko ci którym dobro polskich dzieci nie leży na sercu.

******** 2022-02-13 17:23:35 ciekawe dlaczego tylu samobójców wśród młodzieży ( ponad 5 tysięcy) przypadków rocznie , tak dobrze kształci szkoła PIS ??? Polecam spektakl EDUKACJA SEKSUALNA W TEATRZE WSPÓLCZESNYM

szkoła bez dewiacji 2022-02-13 17:21:06 i tak powinno być.lex czarnek by było normalnie.

do @ zgred 2022-02-13 17:18:13 Zaprawdę powiadam ci , bo jesteś nawiedzony i opętany czarną mafia zwaną Kościołem Katolickim .Kler i Kościół zubożają społeczeństwo przez propagowanie ignorancji, przesądów i niewolnictwa. Ubóstwiają zaś siebie za swą piękną szlachetną działalność niesienia odruchów pomocy, nie ze swych własnych skarbców, lecz uzyskanych żebraniem z kieszeni stworzonych przez siebie biedaków. Mark Twain

@zgred 2022-02-13 17:03:52 Zaprawdę twoja wiara słaba musiała być skoro szujom w gardła spoglądasz a nie w swoje serce. Kochaj bliżniego swego jak siebie samego i nie bądż jak ten faryzeusz któremu Jezus kazał się uczyć modlitwy od celnika. Warto się czasem oddać nie płytkiej refleksji

Zgred 2022-02-13 16:46:42 Dobrego karczma nie zepsuje, złego kościół nie naprawi. Tak mówiła sp moja mama. Ja chodziłem do średniej szkoły kiedy wpisywano miłość do ZSRR do polskiej konstytucji. Przez podstawówkę i technikum chodziłem na każdą lekcję religii i co niedzielę do kościoła. I nikt mi nie zabronił. Do roku 2.000 chodziłem co niedzielę na mszę,ale jak zobaczyłem że największa szuja zakładowa klęka do komunii i nic mu w gardle nie staje, dałem sobie spokój. Dobrej młodzieży Czarnek może naskoczyć

Szkoła partyjna 2022-02-13 16:38:49 To rodzice i pedagodzy mają mieć wpływ na szkołę a nie Dagmara z LGBT i partyjniaki z RAZEM i Hołownia2050. W Razem to nawet jakieś gwałty tuszowali i mobbing był. Z tym do szkoł się wpychają? Nauczeni przykładem Marty Lempart mówimy śmiało wy***ć

były lektor kk 2022-02-13 16:26:18 Wedle Czarnka nie ważne , aby Polska była bogata , a ludziom żyło się dostatnio , ale ciemna i katolska . Ważne ,żeby mówili " NIECH BĘDZIE POCHYLONY" obywatelom Watykanu w czarnych sukienkach, którzy okradają naszą "wspólnie wypracowaną sakiewkę" rocznie na 21 miliardów pln . CZY TO PRZEMAWIA DO WYOBRAŹNI ???

A gdzie polska 2022-02-13 16:24:27 flaga? Moze zwlaszcza dziewczyny sprobowalyby zycia w szkole w Berlinie? W niektorych rejonach 90% muzulmanskich uczniow? Tam macie swoja UE.

Mlodziez, 2022-02-13 16:22:44 majaca za wzor celebrytow z pudelka, jest dzisiaj zdeprawowana przez kadre nauczycielska, wierna PO, a w sumie leniwa i gnusna.

Niewykształcony 2022-02-13 16:21:57 O co chodzi bom nie w temacie? Każą się uczyć czy na odwrót? Wyjaśni kto?

Nobel 2022-02-13 16:18:12 Myślę że Dagmara powinna zawalczyć by Lech Wałesa wykładał w polskich szkołach. On rzekł:Uruchomiom te płyty tektoniczne, się okaże, że ziemia się przewinie, nas wszystkich zgniecie, wodom zaleje i powstaną nowe tereny, tak jak było z tamtymi, tak było trzy razy już na ziemi