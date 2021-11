Protest na pl. Adamowicza w Szczecinie po śmierci Izy

30-letnia Izabela zmarła w szpitalu w Pszczynie. Trafiła do niego w 22 tygodniu ciąży, bo odeszły jej wody płodowe. Jak wynika z przedstawianych przez ogólnopolskie media informacji, cały dzień wysyłała do swojej matki wiadomości, pisząc, że czuje się coraz gorzej, ale lekarze czekali, aż płód sam obumrze. Kobieta zmarła 22 września na sepsę. Ta historia została nagłośniona w ostatnich dniach.

- Ta chora fantazja, przed którą ostrzegałyśmy, spełniła się - mówiła. - To nie stało się samo, przypadkiem, nie jest tak, że nikt nie wiedział, że nikt nie ostrzegał, że można manipulować prawem, emocjami, że można ideologicznie zmieniać wiedzę medyczną. To wszystko wiedzieliśmy. Spełniła się chora fantazja, fantazja o krwi, o cierpieniu, o zamienianiu życia kobiet w mękę, fantazja o kontroli. Bo to jest fantazja o kontroli. Tylko kontrola czasem może być hasłem, sposobem zarządzania. A my mówimy o życiu. O czymś ciepłym, należącym do człowieka. O życiu, które wycieka wraz z krwią. Bardzo bym chciała, żeby te chore fantazje przestały się spełniać. I żeby nie przyschło. Może to jedyne przesłanie, z którym możemy zostać. Poza smutkiem, poza zamyśleniem. To nie może przyschnąć. Że jutro, jutrze nic się nie zdarzy, bo się przyzwyczajamy, bo osiadamy w swojej bezsilności. Niech nie przyschnie. Wiedzmy, że nie jesteśmy bezpieczne w tym kraju.

Demonstracja przebiegała pod hasłem "Ani jednej więcej! Dla Izy!". Na plakatach niesionych przez uczestników przeczytać można było m.in. hasła: "Nie będę dla was umierać" czy "Kobieta to nie przedmiot".

Komentarze

Jurek 2021-11-06 21:35:43 Najfajniesi są bębniarze. Wprowadzają element rytmiczny. Byli też zazwyczaj smukli wyprostowani młodzieńcy z flagami Razem. Dziś bez flag żeby niby pokazać że to społeczny protest a nie partyjny. Bogna zalatwila adwokatów by " bronili" przed prześladowaniami np. przy legitymowaniu. Oni żyją w wirtualnym świecie a życie biwgnie wokół sqoim torem

Abc 2021-11-06 21:04:04 Jeśli lekarz postępował zgodnie z instrukcją obsługi, to nikt mu nic nie zrobi. Jeśli popełnił błąd, to też mu nikt nic nie zrobi, bo mafia lekarska nie pozwoli swojego ruszyć. Nie wiem na ilu stanęła liczba nadmiarowych zgonów, bo po przekroczeniu bodajże 150.000 ktokolwiek przestał liczyć. Śmierć tej kobiety i jej dziecka jest tragedią. Nie dajmy się jednak zwariować grupce reprezentującej interes big farmy. To big farma i przemysł kosmetyczny potrzebują ludzkiego mięsa i o to chodzi.

dobreee 2021-11-06 20:36:43 szczególnie ,źe mial byc to cichy protest ,a te cwoki z bębnami,i to jeszcze wylezli z budynku ,gdzie miesci się tzw wolontariat,harcerstwo ,wośp,...kuzwa a obok tego budynku przy kotwicy,RATOWALI I RATUJĄ ŹYCIE LUDZIOM ZA POMOCĄ CHLEBA ZUPY I PICIA.....I NIE WAZNE CZY PADA CZY ZIMNO ...TYDZIEN W TYDZIEN.....no cóź więcej...

Diastema 2021-11-06 20:32:40 Coś mało czerwonych błyskawic i 8 gwiazdek. POprawcie się !!! Wartości europejskich nie można przehandlować za parę zniczy

Grzegorz 2021-11-06 20:26:45 To ile to bylo te tlumy?Jak na prawie 400 tysieczne miasto to powinno byc ze 20 ,30 tysiecy .Redakcjo Kuriera albo wy ktorzy tam byliscie czy bylo tyle osob?.Bo jak nie to nie ma co pisac o ''tlumie''.

Głos historii 2021-11-06 20:24:11 A gdzie jest ten załupieżony gnój z Nowogrodzkiej. Cisza. Strach? Bo co ten ciul może na ten temat mądrego powiedzieć. Od lat wysyła powoli wybranych na śmierć. Najpierw brat, potem Adamowicz a teraz Izabela. To co znam. W 1981 było tak samo u mamy pod kołderką ....Rycerz na kocie :)))

Ojj ...Iwasiow ? 2021-11-06 20:21:13 Widac... ze juz chyba wszystkie "rozumy PO-zjadalas i jestes "madrzejsza" nawet od Lekarzy ?? No to wytlumacz dokladnie swoim zebranym - a co to jest za Choroba SEPSA...??

Mickiewicza 2021-11-06 20:19:10 I znowu poszli pod siedzibę pisowców. Jacy oni są przewidywalni. Należy podpowiedzieć pisowcom by przenieśli daleko siedzibę może na prawobrzeze to by to całe towarzystwo wzajemnej adoracji żyjące z grantów, dotacji i komunistycznych emeryturek mieli zdrową aktywność fizyczną

@Nazwa 2021-11-06 20:17:43 Masz rację . Niech ten plac już będzie dla nich - tych , którzy sa takiej kondycji moralnej jak ten z Gd. . Byle nie Plac Solidarności . Tam te zadymiary nie powinny nigdy się znależć ze swoimi zakłamanymi kartonami .

Trudno zrozumieć. 2021-11-06 20:04:42 "Mamy świadomość, że lekarze są zaszczuci." - to cytat z manifestacji szczującej przeciw lekarzom.

Nazwa 2021-11-06 20:02:45 Nazwa placu pasuje na rózne spotkania. Wyrażamy uznanie że organizatorzy nie zebrali się na placu Solidarności

Hu 2021-11-06 19:56:54 Te same mordy. To już nie robi wrażenia. Będziecie pluć na wszystko i wszystkich, byle przeciw rządowi . Żal dziewczyny. A wy się na jej śmierci lansujecie. Szma ty bez honoru.

Nie umieraj dla nas 2021-11-06 19:54:20 żyj dla siebie kobieto - resekcja macicy i jajników to nie tylko załatwienie problemu aborcji ale też onkoprofilaktyka - powodzenia!

Kobieta 2021-11-06 19:52:14 To jest ohydne i niegodne.Śmierć młodej kobiety przyczynkiem do politycznej hucpy.Czy Wy nie widzicie,że to wina lekarzy i ich nadinterpretacji prawa?To prawo nigdy nie zakazywało walczyć za wszelkà cenę o życie kobiety.Tylko debile ulegają manipulacji i idą z prądem. LUDZIEvWŁĄCZCIE MYŚLENIE!!!

Stefan Karwowski 2021-11-06 19:51:20 Robienie polityki na ludzkiej śmierci nie jest cool.

Kaszel Mokry 2021-11-06 19:48:44 Protest czy afirmacja aborcji? Przecież ta nieszxzęśliwa śmierć nie jest nixzym innym jak błędem lekarzy którzy nie chcieli ratować matki. Ciąglę marzą o tej aborcji czy nie potrafią sobie kupić pqczki prezerwatyw albo założyć spiralki skoro nie kontrolują swojej aktywności seksualnej

Hiena 2021-11-06 19:44:56 Teraz tylko "coś nie halo" i już manifestacja/demonstracja. Do roboty matoły!!

Precz z PISem 2021-11-06 19:39:46 Zdjęcia z Warszawy Wrocławia robią wrażenie , a Kaczysyn jak zwykle pod kołderką je..ny!!

spokko 2021-11-06 19:31:59 Jak Donek i jego peło wrócą do władzy to na pewno spełnią postulaty i aborcja będzie dozwolona :))))))))

Głos rozsądku 2021-11-06 19:30:28 Brawo !! Trzeba zatrzymać tych nawiedzonych i uzależnionych od sukienkowych katabasów patoli z PIS rodem !! Wystarczy innych tragedii w sposobie zarządzania krajem . STOP !!

Med1 2021-11-06 19:28:35 Niech PIS da im więcej kasy, może wtedy jeszcze lepiej będą migać się od pracy na oddziałach szpitalnych i tłumaczyć się manipulując dokumentacją medyczną. Zresztą mają obowiązki w gabinetach prywatnych także na oddziale szpitalnym byle do godz 14 a potem gabinet prywatny i kasa do łapy.

Zak 2021-11-06 19:23:12 Ani jednej więcej ?A ile ciąż usuneliście?Najpierw zacznijcie od siebie! Bo to wy jesteście siewcami śmierci.

Protest 2021-11-06 19:16:14 przeciwko bledowi lekarzy czy tez jak zwykle Lewandowski sie lansowalo?

;/ 2021-11-06 19:04:36 Drugi Afganistan i Iran,Arabia Saudyjska czy Pakistan ,tylko inna nazwa religii , SUPER KRAJ ! BRAWO WYBORCY ! czekamy na czarne burki jak w zakonie , a w 2027 jak zapowiadaja referendum o wyjsciu z UNII i NATO, i kierunek na wschod, Białorus, Rosja itd. wspolczucie dla młodego pokolenia bo tego juz sie NIE DA odkręcic.

Dawid 2021-11-06 19:00:25 Ciągle te same towarzystwo, ciągle te same twarze, ciągle te same tekturki. KOD, LGbT, Strajk Kobiet, Dziewuchy, Marsz Szmat, Wolne Sądy, refugees itd.