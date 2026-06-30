Projekt, który łączy pokolenia. „Polska na TAK!” w Stargardzie

Słuchacze UTW podczas przerwy w nagraniach, ujęcia realizowane na Starym Mieście oraz międzypokoleniowe trio: Wiesława Gutowska, Miłosz Krysiak i Eryk Kucharski z MDK. Fot. UTW w Stargardzie

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stargardzie realizują wyjątkowe przedsięwzięcie w ramach Ogólnopolskiej Akcji TVP „Polska na TAK!”. Projekt, którego zwieńczeniem będzie nagranie teledysku do hymnu akcji utworu „Polska na TAK!”, jest przykładem współpracy i integracji środowiska i młodszych i starszych mieszkańców Stargardu.

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Inicjatywa powstała z okazji sukcesu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stargardzie, który zdobył I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Polska na TAK!”. To wyróżnienie stało się inspiracją do stworzenia wspólnego muzycznego projektu, w którym udział biorą przedstawiciele różnych pokoleń. W realizację teledysku zaangażowali się najmłodsi i starsi mieszkańcy Stargardu. 23 czerwca słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stargardzie uczestniczyli w nagraniu teledysku.

– Zdjęcia realizowano w kilku charakterystycznych miejscach naszego miasta, na stargardzkiej starówce oraz w pięknym, nowo wybudowanym amfiteatrze, który stał się efektowną scenerią dla wielu ujęć – opowiada Halina Gębka z UTW. – W czasie przerw pomiędzy nagraniami nie brakowało okazji do rozmów, integracji i pamiątkowych zdjęć, a wszystkim uczestnikom towarzyszył doskonały nastrój. Szczególnym akcentem projektu był występ międzypokoleniowego trio: Wiesławy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Miłosza i Eryka z Młodzieżowego Domu Kultury. Wspólne wykonanie utworu pokazało, że muzyka potrafi skutecznie łączyć pokolenia i tworzyć wyjątkową przestrzeń do współpracy.

Na planie pojawiły się nie tylko dzieci i młodzież z grup wokalnych MDK, ale też dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 „Mali Artyści” i chór ze Szkoły Podstawowej nr 11 pod kierunkiem Aliny Kopery.

Teledysk będzie promocją Stargardu w programach Telewizji Polskiej.

– Będzie pamiątką ważnego sukcesu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a jednocześnie piękną wizytówką Stargardu – dodają słuchacze UTW.

Międzypokoleniowy projekt pokazuje, że muzyka potrafi łączyć ludzi bez względu na wiek. Wspólne śpiewanie stało się okazją do budowania więzi, dzielenia się energią i tworzenia czegoś wyjątkowego dla całej lokalnej społeczności. ©℗

(w)

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