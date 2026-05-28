Progi zwalniające i nowe oznakowanie. Bezpieczniej na Szerokiej [GALERIA]

Nowe oznakowanie pojawi się na ulicy Szerokiej od ronda Kresowian do skrzyżowania z ulicą Żniwną. Fot. Dariusz GORAJSKI

Do 5 czerwca mają się zakończyć się prace związane z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu na ulicy Szerokiej, na odcinku od ronda Kresowian do skrzyżowania z ulicą Żniwną. Roboty prowadzone są głównie w godzinach późnowieczornych i nocnych, aby ograniczyć utrudnienia dla kierowców.

W ramach zmian pojawi się nowe oznakowanie pionowe i poziome. Najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h. W celu uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa zamontowane zostaną również progi zwalniające. Przy przystankach autobusowych, które nie posiadają zatok postojowych, pojawi się oznakowanie poziome P-17, czyli tzw. linia przystankowa. Dodatkowo na jezdni zostaną wyznaczone znaki P-27, wskazujące kierunek i tor ruchu rowerów, co ma poprawić bezpieczeństwo rowerzystów.

Wprowadzane rozwiązania mają przede wszystkim uspokoić ruch drogowy i zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich jego uczestników – kierowców, pieszych oraz rowerzystów.

(dg)

