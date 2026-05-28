Czwartek, 28 maja 2026 r. 
REKLAMA 9 szczecin
REKLAMA

Progi zwalniające i nowe oznakowanie. Bezpieczniej na Szerokiej [GALERIA]

Data publikacji: 27 maja 2026 r. 23:23
Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2026 r. 23:23
Progi zwalniające i nowe oznakowanie. Bezpieczniej na Szerokiej
Nowe oznakowanie pojawi się na ulicy Szerokiej od ronda Kresowian do skrzyżowania z ulicą Żniwną. Fot. Dariusz GORAJSKI  

Do 5 czerwca mają się zakończyć się prace związane z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu na ulicy Szerokiej, na odcinku od ronda Kresowian do skrzyżowania z ulicą Żniwną. Roboty prowadzone są głównie w godzinach późnowieczornych i nocnych, aby ograniczyć utrudnienia dla kierowców.

REKLAMA

W ramach zmian pojawi się nowe oznakowanie pionowe i poziome. Najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h. W celu uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa zamontowane zostaną również progi zwalniające. Przy przystankach autobusowych, które nie posiadają zatok postojowych, pojawi się oznakowanie poziome P-17, czyli tzw. linia przystankowa. Dodatkowo na jezdni zostaną wyznaczone znaki P-27, wskazujące kierunek i tor ruchu rowerów, co ma poprawić bezpieczeństwo rowerzystów.

Wprowadzane rozwiązania mają przede wszystkim uspokoić ruch drogowy i zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich jego uczestników – kierowców, pieszych oraz rowerzystów.

(dg)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj
REKLAMA

Pogoda

9 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA