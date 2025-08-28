Prof. Lex Drewinski przygotował plakat o Porozumieniach Sierpniowych

Fot. Akademia Sztuki

Zbliża się 45. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. Specjalnie z tej okazji prof. Lex Drewinski, wybitny grafik, Honorowy Ambasador Szczecina i profesor Wydziału Grafiki Akademii Sztuki w Szczecinie (na emeryturze) przygotował wyjątkowy plakat. Jego praca jest prezentowana na specjalnym nośniku na Łasztowni oraz w wiatach przystankowych oraz na słupach reklamowych w centrum Szczecina.



Lex Drewinski – urodzony w Szczecinie, laureat ponad 200 międzynarodowych nagród, wykładowca i wychowawca wielu pokoleń grafików, autor logo Akademii Sztuki w Szczecinie – w swojej twórczości zawsze podkreślał znaczenie wolności i odwagi. Jego praca jest symbolicznym hołdem dla sierpniowego zrywu szczecinian.

(as)