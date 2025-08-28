Czwartek, 28 sierpnia 2025 r. 
REKLAMA 24 szczecin
REKLAMA

Prof. Lex Drewinski przygotował plakat o Porozumieniach Sierpniowych

Data publikacji: 28 sierpnia 2025 r. 08:04
Ostatnia aktualizacja: 28 sierpnia 2025 r. 08:04
Prof. Lex Drewinski przygotował plakat o Porozumieniach Sierpniowych
Fot. Akademia Sztuki  

Zbliża się 45. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. Specjalnie z tej okazji prof. Lex Drewinski, wybitny grafik, Honorowy Ambasador Szczecina i profesor Wydziału Grafiki Akademii Sztuki w Szczecinie (na emeryturze) przygotował wyjątkowy plakat. Jego praca jest prezentowana na specjalnym nośniku na Łasztowni oraz w wiatach przystankowych oraz na słupach reklamowych w centrum Szczecina.

Lex Drewinski – urodzony w Szczecinie, laureat ponad 200 międzynarodowych nagród, wykładowca i wychowawca wielu pokoleń grafików, autor logo Akademii Sztuki w Szczecinie – w swojej twórczości zawsze podkreślał znaczenie wolności i odwagi. Jego praca jest symbolicznym hołdem dla sierpniowego zrywu szczecinian.

(as)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Juras
2025-08-28 08:51:25
Genialnie ujęty przekaz tego plakatu

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

24 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję