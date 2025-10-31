Piątek, 31 października 2025 r. 
Procesja ze Świętymi. Utrudnienia w ruchu i komunikacji

Data publikacji: 31 października 2025 r. 08:55
Ostatnia aktualizacja: 31 października 2025 r. 08:55
Procesja ze Świętymi. Utrudnienia w ruchu i komunikacji
 

W związku z organizacją „Procesji ze Świętymi” w piątek 31 października w Szczecinie w godzinach 20-21 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym i przerwy w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej.

Trasa procesji przebiegać będzie ulicami: Jasne Błonia (rozpoczęcie) – Szymanowskiego – pl. Armii Krajowej – al. Papieża Jana Pawła II – pl. Grunwaldzki – al. Papieża Jana Pawła II – pl. Lotników – Kaszubska – Bałuki – al. Niepodległości – pl. Brama Portowa – pl. Zwycięstwa – Sanktuarium NSP.

Na czas przemarszu nastąpi czasowe dynamiczne wyłączenie z ruchu wymienionych ulic. Zmiany dotyczyć będą linii tramwajowych: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 10 i linii autobusowych: A, B, C, 52, 61, 74, 75, 76, 86 oraz 87. Wstrzymanie i wznowienie ruchu komunikacji miejskiej odbędzie się na polecenie służb nadzoru ruchu ZDiTM. (K)

 

Komentarze

Pan Witek
2025-10-31 14:12:12
Dlaczego nie po cmentarzu centralnym? Taki wielki, nikomu by nie przeszkadzali, mogliby chodzić w tę i z powrotem nawet do pasterki.
klemens
2025-10-31 13:35:23
co z tymi ludźmi się dzieje . Mamy XXI wiek . Może czarny kot przebiegnie im drogę .
@urban
2025-10-31 12:42:18
"Procesja albo marsz po głównych ulicach miasta. Czas z tym skończyć!" Z marszami LGBT także?
urban
2025-10-31 11:59:43
Procesja albo marsz po głównych ulicach miasta. Czas z tym skończyć!

