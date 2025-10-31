Procesja ze Świętymi. Utrudnienia w ruchu i komunikacji

W związku z organizacją „Procesji ze Świętymi” w piątek 31 października w Szczecinie w godzinach 20-21 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym i przerwy w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej.

Trasa procesji przebiegać będzie ulicami: Jasne Błonia (rozpoczęcie) – Szymanowskiego – pl. Armii Krajowej – al. Papieża Jana Pawła II – pl. Grunwaldzki – al. Papieża Jana Pawła II – pl. Lotników – Kaszubska – Bałuki – al. Niepodległości – pl. Brama Portowa – pl. Zwycięstwa – Sanktuarium NSP.

Na czas przemarszu nastąpi czasowe dynamiczne wyłączenie z ruchu wymienionych ulic. Zmiany dotyczyć będą linii tramwajowych: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 10 i linii autobusowych: A, B, C, 52, 61, 74, 75, 76, 86 oraz 87. Wstrzymanie i wznowienie ruchu komunikacji miejskiej odbędzie się na polecenie służb nadzoru ruchu ZDiTM. (K)

