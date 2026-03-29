Niedziela, 29 marca 2026 r. 
REKLAMA 10 szczecin
REKLAMA

Procesja w Niedzielę Palmową [GALERIA]

Data publikacji: 29 marca 2026 r. 12:38
Ostatnia aktualizacja: 29 marca 2026 r. 12:46
Procesja w Niedzielę Palmową
Fot. Karol Ciepliński  

W Niedzielę Palmową odbyła się procesja wokół kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. Wierni - kilkaset osób - nieśli kolorowe palmy, które do ostatniej chwili sprzedawali uliczni handlarze.

REKLAMA

- Niedziela Palmowa wraz z procesją to ważne wydarzenie dla każdego katolika - mówi jedna z uczestniczek, pani Kamila.

Niedziela Palmowa to święto o tydzień poprzedzające Wielkanoc. Upamiętnia ono uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Jezus witany był przez swoich wyznawców wznoszonymi w górę gałązkami palmowymi - stąd dziś symboliczne palmy zrobione z suszonych kwiatów i kłosów zbóż. 

Karol Ciepliński 

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

REKLAMA

Pogoda

10 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA