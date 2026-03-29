Procesja w Niedzielę Palmową

W Niedzielę Palmową odbyła się procesja wokół kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. Wierni - kilkaset osób - nieśli kolorowe palmy, które do ostatniej chwili sprzedawali uliczni handlarze.
- Niedziela Palmowa wraz z procesją to ważne wydarzenie dla każdego katolika - mówi jedna z uczestniczek, pani Kamila.
Niedziela Palmowa to święto o tydzień poprzedzające Wielkanoc. Upamiętnia ono uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Jezus witany był przez swoich wyznawców wznoszonymi w górę gałązkami palmowymi - stąd dziś symboliczne palmy zrobione z suszonych kwiatów i kłosów zbóż.
Karol Ciepliński