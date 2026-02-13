Problemy z pociągami na trasie Szczecin - Pasewalk

Fot. Karol Ciepliński

Od kilku dni jest problem z komunikacją kolejową na trasie Szczecin - Pasewalk. Nie kursują niektóre pociągi. Jak poinformował niemiecki dziennik "Nord Kurier", problemem jest nagłe zwolnienie lekarskie, na które musiał pójść pracownik nastawni w Pasewalku.

„Nawet elastyczne i przewidujące działania personelu nie mogły zapobiec tej sytuacji", stwierdził rzecznik Deutsche Bahn w rozmowie z gazetą. Ze Szczecina do Pasewalka normalnie jedzie osiem pociągów RE4, na stronie DB należy sprawdzać, który z nich będzie aktywny. Gdy pociągu nie ma, pasażerowie mogą korzystać z zastępczych autobusów Deutsche Bahn odjeżdżających spod Dworca Głównego.

(as)

