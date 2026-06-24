Prezydent Szczecina z absolutorium

22 radnych było za, przeciw - 7. Prezydent Krzystek uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za poprzedni rok. Fot. Dariusz GORAJSKI

Rada Miasta Szczecin udzieliła absolutorium prezydentowi Piotrowi Krzystkowi. Na środowej sesji omówiono i przedyskutowano raport o stanie miasta oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2025.

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Pierwsza dyskusja dotyczyła Raportu o Stanie Gminy Miasta Szczecin przedstawionego przez prezydenta Piotra Krzystka. Dokument podsumowuje najważniejsze zjawiska w roku 2025, takie jak demografia, finanse, bezrobocie, planowanie przestrzenne, inwestycje, gospodarkę komunalną, kwestie społeczne. W minionym roku Szczecin zderzył się z ujemnym przyrostem naturalnym. Liczba zgonów była wyższa niż liczba urodzeń. Współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności wyniósł minus 6,02 promila. Na koniec 2025 r. liczba ludności w Szczecinie wyniosła 387 786 osób.

Stopa bezrobocia wynosiła 3,9 proc. (7,7 w całym województwie), a deficyt finansowy okazał się niższy niż przewidywano - w sumie 208 mln zł.

Cele strategiczne określone zostały w czterech wymiarach. Wymiar społeczny zakłada miasto bezpieczne, współtworzone przez mieszkańców, dbające o wysoką jakość życia i rozwój kapitału społecznego, zaprogramowane na długoterminowy wzrost demograficzny. Wymiar gospodarczy to centrum obszaru metropolitalnego, wykorzystujące swoje potencjały do budowy gospodarki o wysokiej pozycji w skali krajowej i międzynarodowej. Wymiar przestrzenny zakłada dostępne, harmonijnie i spójnie rozwijające się centrum regionu transgranicznego, a wymiar klimatyczno-środowiskowy - miasto błękitno-zielone, odporne i dążące do samowystarczalności energetycznej.

Prezydent Piotr Krzystek wskazał też 10 największych projektów inwestycyjnych w 2025 r. Ich łączna wartość to 474 413 339 zł. Wśród nich wskazał m.in. budowę i przebudowę torowisk, wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ, przebudowę SDS przy ul. Wąskiej, modernizację Trasy Zamkowej, poprawę stanu obiektów oświatowych, przebudowę ul. Szafera, czy podwyższenie kapitału w Tramwajach Szczecińskich.

W dyskusji po prezentacji strategii wzięli udział przede wszystkim radni PiS. Krzysztof Romianowski odniósł się do pozwu złożonego przez Miasto, ale pytał także o kwestie związane z budżetem, wzrost wynagrodzeń pracowników magistratu, przyczyny deficytu finansowego.

Maciej Kopeć odniósł się do kwestii pamięci, historii i tożsamości w przestrzeni publicznej. Zdaniem radnego w mieście brakuje strategii opieki nad zabytkami i jasnego programu. Przywołał przykład willi Gruneberga czy kontrowersji wokół pomnika trzech cesarzy jako efekty braku takiego planu.

- Trudno mieć zaufanie do tego dokumentu - tak radny Kopeć podsumował Raport o Stanie Gminy Miasta Szczecina.

Po zakończeniu dyskusji Rada Miasta udzieliła prezydentowi wotum zaufania. Za było 28 radnych, 6 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Jak poinformowała Dorota Pudło-Żylińska, skarbnik, Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2025. Ponadto, niezależny biegły rewident pozytywnie ocenił sprawozdanie finansowe miasta.

Dyskusja nad budżetem była długa. Wypowiadali się radni Marek Duklanowski, Maciej Kopeć, prezydenci Michał Przepiera, Łukasz Kadłubowski i Piotr Krzystek, Urszula Pańka i Łukasz Tyszler.

Padały pytania o konieczność i konsekwencje zadłużania miasta, najważniejsze - zarówno zrealizowane, jak i nadchodzące - inwestycje. Pojawił się wątek Teatru Współczesnego, zwiększenia taboru komunikacji miejskiej, cen biletów na przejazdy komunikacji i wiele innych.

Ostatecznie Rada Miasta udzieliła prezydentowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2025. 22 osoby głosowały za, przeciw - 7. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

W momencie oddawania gazety do druku sesja trwała. Zgodnie z planem przed radnymi było jeszcze głosowanie m.in. nad planem ogólnym miasta. ©℗

Agata Jankowska

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