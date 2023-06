Prezydent Stargardu z absolutorium

Rafał Zając, prezydent Stargardu otrzymał absolutorium już po raz szósty. Fot. UM Stargard

Rafał Zając, prezydent Stargardu jednogłośnie otrzymał od radnych absolutorium.

Prezydent Stargardu już po raz szósty otrzymał od Rady Miejskiej w Stargardzie absolutorium. Na sesji we wtorek, 20 czerwca, rada podjęła stosowną uchwałę jednogłośnie. Na obecnych tego dnia 22 radnych, wszyscy zagłosowali „za”. Jeden był nieobecny.

- Przedstawione sprawozdanie finansowe odzwierciedla faktyczną realizację budżetu - mówi Krzysztof Pakulski, przewodniczący komisji rewizyjnej.

W podobnym tonie wypowiedzieli się też szefowie pozostałych komisji. Sprawozdanie finansowe za miniony rok zostało także pozytywnie ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W 2022 r. dochody Stargardu ogółem wyniosły ponad 440 mln zł. Najwyższą pozycję stanowiły dochody z podatków i opłat. Wydatki wyniosły przeszło 417 mln zł.

- Miniony rok był trudny dla samorządu ze względu na wyzwania związane z pandemią koronawirusa oraz wojną na Ukrainie – mówił Rafał Zając, prezydent miasta. – Mimo to blisko 70 mln zł wprost z budżetu Stargardu wydaliśmy w 2022 roku na inwestycje. Biorąc pod uwagę wysiłek naszych spółek, ta kwota sięgnęła 100 mln zł. Kiedyś Stargard rósł na handlu, gdy budowali go kupcy. Później rozkwit przemysłu dał nam węzeł kolejowy. Dziś nasze miasto właśnie w oparciu o rozwój gospodarczy ma taki kolejny, historyczny moment.

Rafał Zając długo dziękował na sesji szefom miejskich spółek i instytucji, dyrektorom poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Stargardzie za współpracę. A także swoim zastępcom oraz radnym.

- Praca z wami jest zaszczytem – mówił do radnych prezydent.

– Dobrze, że pan zauważył naszą pracę i wsłuchuje się w sugestie mieszkańców – mówił Krzysztof Kozłowski, przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. – Prezydent dobrze współpracuje także z wojewodą, jest dobrze odbierany w województwie. Stargard pracuje i gra do jednej bramki.

Sesja 20 czerwca była ostatnią przed wakacjami. Radni mają dwumiesięczna przerwę w obradach. ©℗

(w)