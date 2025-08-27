Prezydent RP Karol Nawrocki przyjedzie do Szczecina

Fot. Facebook Karol Nawrocki

Prezydent RP Karol Nawrocki w sobotę przyjedzie do Szczecina. Pojawi się pod bramą Stoczni Szczecińskiej na ceremonii upamiętniającej 45. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.

- Prezydent Nawrocki, podobnie jak rok temu, gdy był szefem Instytutu Pamięci Narodowej, weźmie udział w uroczystościach - powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka.

Kiedy Karol Nawrocki przyjechał do Szczecina rok temu, dopiero spekulowano o tym, że może być kandydatem na najważniejszy urząd w Polsce. Oficjalnie jego kandydatura została ogłoszona w listopadzie. Podczas kampanii wyborczej kandydat wspierany przez PiS Szczecina nie odwiedził. Już jako prezydent na Pomorzu Zachodnim pojawił się w Krąpielu, gdzie spotkał się z rolnikami.

Główne sobotnie uroczystości rozpoczną się o g. 12.00 pod bramą Stoczni Szczecińskiej.

Podpisanie Porozumień Sierpniowych w 1980 roku to jedno z najważniejszych wydarzeń z dziejów oporu Polaków wobec reżimu komunistycznego.©℗

(as)