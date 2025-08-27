Środa, 27 sierpnia 2025 r. 
REKLAMA 26 szczecin
REKLAMA

Prezydent RP Karol Nawrocki przyjedzie do Szczecina

Data publikacji: 27 sierpnia 2025 r. 10:05
Ostatnia aktualizacja: 27 sierpnia 2025 r. 10:26
Prezydent RP Karol Nawrocki przyjedzie do Szczecina
Fot. Facebook Karol Nawrocki  

Prezydent RP Karol Nawrocki w sobotę przyjedzie do Szczecina. Pojawi się pod bramą Stoczni Szczecińskiej na ceremonii upamiętniającej 45. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. 

- Prezydent Nawrocki, podobnie jak rok temu, gdy był szefem Instytutu Pamięci Narodowej, weźmie udział w uroczystościach - powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka. 

Kiedy Karol Nawrocki przyjechał do Szczecina rok temu, dopiero spekulowano o tym, że może być kandydatem na najważniejszy urząd w Polsce. Oficjalnie jego kandydatura została ogłoszona w listopadzie. Podczas kampanii wyborczej kandydat wspierany przez PiS Szczecina nie odwiedził. Już jako prezydent na Pomorzu Zachodnim pojawił się w Krąpielu, gdzie spotkał się z rolnikami. 

Główne sobotnie uroczystości rozpoczną się o g. 12.00 pod bramą Stoczni Szczecińskiej.

Podpisanie Porozumień Sierpniowych w 1980 roku to jedno z najważniejszych wydarzeń z dziejów oporu Polaków wobec reżimu komunistycznego.©℗

(as)

 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Jan
2025-08-27 11:12:37
A paszoł on na hren
Fin
2025-08-27 10:44:16
Sutener znalazł emeryta żeby go okraść
Oddawac
2025-08-27 10:30:53
Wrogowie Polski z lat 1945-1989 prosze oddać wszystko co uzyskaliście w tym czasie, czyli mieszkania, dyplomy ukończenia szkol i świadectwa pracy. Jezeli plujecie na Polaków, którzy budowali nasz kraj i pracowali dla innych, to będzie uczciwie gdy to zwrócicie.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA

Pogoda

26 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję