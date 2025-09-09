Wtorek, 09 września 2025 r. 
Prezes szpitala w Goleniowie nową wiceminister zdrowia

Data publikacji: 09 września 2025 r. 12:36
Ostatnia aktualizacja: 09 września 2025 r. 12:57
Na zdjęciu od lewej: minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda wręcza nominację wiceminister Katarzynie Kęckiej. Fot. Ministerstwo Zdrowia  

Dr n. o zdr. Katarzyna Kęcka i dr n. med. Tomasz Maciejewski nowymi wiceministrami zdrowia. Nominacje wręczyła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

Na stanowisku podsekretarza stanu zostaje Katarzyna Kaceprczyk. Odwołani natomiast zostali wiceministrowie Urszula Demkow, Marek Kos i Wojciech Konieczny.  

Podsekretarz stanu Katarzyna Kęcka jest doktorem nauk o zdrowiu. Od 2019 r. była prezeską Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie. Jest magistrem pielęgniarstwa (specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego) oraz asystentką w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku zdrowie publiczne - marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia oraz studia podyplomowe na kierunku geriatria z elementami opieki długoterminowej i medycyny paliatywnej.

Od 2013 r. zajmuje się kompetencjami pielęgniarskimi. Jest autorką i współautorką publikacji oraz podręczników w obszarze pielęgniarstwa. W latach 2018-2023 była przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział w Szczecinie.

W 2022 r. została wyróżniona za działania na rzecz profilaktyki kobiet w konkursie Polka XXI w. w kategorii Zdrowie.

Podsekretarz stanu, dr n. med. Tomasz Maciejewski od 2012 r. kierował Instytutem Matki i Dziecka. Specjalizuje się w ginekologii, położnictwie i perinatologii.

oprac. (ip) 

