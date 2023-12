Prezenty i kolędy. Św. Mikołaj u seniorów

Michał Kondrat - koordynator działań grupy.

Święty Mikołaj w towarzystwie elfów odwiedził we wtorek 12 grudnia podopiecznych Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Romera w Szczecinie. Wcześniej seniorzy pisali do niego listy. Zawarli w nich swoje skromne prośby o podarunki. I zostały spełnione!



- Aktualnie przebywa u nas 250 osób – mówiła Malwina Rejent, szefująca w DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej. – W tym roku po raz pierwszy odwiedzili nas wolontariusze skupieni wokół grupy o nazwie „Wolontariusze Seniorom”.

O co prosili podopieczni DPS? Nie były to „prośby o gwiazdkę z nieba”. Pan Jan poprosił o dres rozmiar L, koc i poduszkę świąteczną oraz o butelkę z filtrem na wodę. Z kolei Małgorzata prosiła o saszetkę z możliwością zawieszenia na szyi oraz o krem nawilżający do twarzy i słodycze. Natomiast p. Krystyna prosiła o psa-maskotkę i o słodycze.



- Nie jesteśmy żadną grupą formalną – przypomniał Michał Kondrat, koordynujący działania grupy „Wolontariusze Seniorom”. – Nasze działania mają charakter spontaniczny i zależą od potrzeby chwili. Działamy praktycznie cały rok i odwiedzamy różne miejsca.

Wolontariusze swoją pierwszą akcję przeprowadzili w ubiegłym roku. Nabrali wówczas doświadczeń pozwalających im na sprawniejsze rozdzielenie pomiędzy siebie różnego rodzaju zadań związanych z akcją zbierania i przekazania darów. Zasada wyboru osoby obdarowywanej jest dla wszystkich taka sama: po zapoznaniu się z treścią listu do Mikołaja wybiera się ten, który można spełnić.

Oprócz prezentów wolontariusze upiekli również różnego rodzaju ciasta, które przekazano seniorom.

- W tym roku zaprosiliśmy do współpracy Rodzinny Dom dla Dzieci w Trzebieszewie - mówił Michał Kondrat. - Przygotowali oni specjalny program z przedstawieniem i piosenkami.

Po spotkaniu w DPS przy ul. Romera Święty Mikołaj pojechał dalej. Wcześniej, ta sama grupa wolontariuszy, przygotowała prezenty dla podopiecznych hospicjum w Tanowie. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI