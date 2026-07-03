Prestiżowe wydarzenie zniknęło z mapy Kołobrzegu. Czy formuła się wypaliła?

Jeden z ostatnich Jarmarków Solnych nie cieszył się dużym zainteresowaniem, a to z uwagi na kiepską lokalizację. Fot. archiwum/Artur BAKAJ

Kołobrzeski Jarmark Solny poszedł w odstawkę. Mimo nadziei niektórych mieszkańców znów nie zostanie zorganizowany. Pauza trwa od ubiegłego roku, choć przez lata był on jedną ze sztandarowych imprez kurortu.

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Przez kilkadziesiąt lat wydarzenie zmieniało swoje lokalizacje, nigdy nie goszcząc na stałe w jednym miejscu. Kolorowe kramy pojawiały się w okolicy kołobrzeskiej Bazyliki, na bulwarze nad Parsętą, na Skwerze Pionierów, a także na terenach portowych. To ostatnie miejsce chwalili sobie handlujący z uwagi na dużą liczbę potencjalnych kupujących.

Urzędnicy tłumaczą, że wielotygodniowe wydarzenie, jakim jest zazwyczaj Jarmark Solny, kolidowałoby z innymi planami miasta. Mowa o licznie przygotowywanych przedsięwzięciach kupieckich i większych aktywnościach, jak chociażby festiwal I SEE YOU. W okolicy latarni morskiej organizowane mają być także różnego rodzaju eventy. Jednym słowem zamiast jednej dłuższej imprezy miasto preferuje kilka mniejszych, ale zróżnicowanych tematycznie. Jeśli chodzi o organizację Jarmarku Solnego na Skwerze Pionierów, to też nie była brana ona pod uwagę, bo miejsce to będzie lada moment przebudowywane. Na pozostałe lokalizacje nie było raczej chętnych, na co wskazują opinie kupców nauczonych doświadczeniem poprzednich edycji.

Czy Jarmark Solny jeszcze kiedykolwiek wróci? Trudno w tej chwili wyrokować w tej sprawie. Przeciwnicy tego wydarzenia twierdzą, że jego formuła się po prosty wypaliła. ©℗

(pw)

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