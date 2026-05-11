Prelekcja Marka Łuczaka o odzyskiwaniu zabytków

Data publikacji: 11 maja 2026 r. 08:29
To okazja na bardzo ciekawe spotkanie z Markiem Łuczakiem. Fot. archiwum prywatne  

Prelekcja dr. Marka Łuczaka o odzyskiwaniu zabytków przez policję odbędzie się dziś, 11 maja w Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Placu Matki Teresy z Kalkuty w Szczecinie. Jest organizowana w ramach Tygodnia Bibliotek. Początek godz. 18.

Podczas spotkania Marek Łuczak opowie o: przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu, karnoprawnej ochronie zabytków i dziedzictwa narodowego, odzyskiwaniu zabytków przez zachodniopomorską policję.

Nadkomisarz dr Marek Łuczak to oficer policji, doktor historii, ekspert od odzyskiwania dzieł sztuki, autor około 60 książek o historii i zabytkach Szczecina i Pomorza Zachodniego, katalogów strat zabytków oraz licznych artykułów z dziedziny historii sztuki i karno-prawnej ochrony zabytków. Jest policjantem od 1999 roku, służy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Od 2007 roku jest koordynatorem wojewódzkim ds. przeciwdziałania przestępczości przeciwko zabytkom i dziedzictwu narodowemu. Odnalazł i odzyskał kilkaset skradzionych obiektów na terenie Polski i Europy. Organizator akcji społecznych porządkowania i inwentaryzacji cmentarzy, poszukiwań i odbudowy zabytkowych pomników oraz twórca programów rejestracji zabytków sakralnych. Odznaczony m.in.: srebrnym Krzyżem Zasługi, brązowym i srebrnym medalem za Długoletnią Służbę, brązowym medalem Gloria Artis, srebrnym oraz złotym Gryfem Zachodniopomorskim, medalem Glogera, medalem Za zasługi dla miasta Szczecina oraz tytułem Ambasador Szczecina. 

(K)

