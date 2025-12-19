Piątek, 19 grudnia 2025 r. 
Prawica krytykuje wybór do Młodzieżowego Sejmiku Zachodniopomorskiego

Data publikacji: 18 grudnia 2025 r. 15:28
Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2025 r. 18:53
Młodzieżowy Sejmik Zachodniopomorski obraduje w siedzibie "dorosłego" Sejmiku. Fot. Anna Gniazdowska  

Niedawno wybrano nowy skład Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Przedstawicielom prawicy nie podoba się sposób, w jaki wytypowano radnych. Marszałek zapewnia, że kandydatów nie oceniano według kryteriów politycznych. 

- Cztery lata temu podnosiliśmy temat, że młodzieżowy sejmik jest gronem klakierów marszałka - mówi Rafał Niburski, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Zachodniopomorskim. - Jest system rekrutacji, a nie jakichkolwiek wyborów. Marszałek wyznacza komisję, komisja wybiera przychylne marszałkowi osoby. A przedstawiciele prawicy zapewniliby konstruktywną krytykę. Panie marszałku, trzeba być odpornym na krytykę!

Klubowa koleżanka Rafała Niburskiego, Agnieszka Kurzawa, dodaje, że Młodzieżowy Sejmik jest teraz w całości zdominowany przez osoby związane z rządzącymi w województwie partiami, głównie z Koalicją Obywatelską.

Jako że PiS zniechęcił się do sposobu rekrutacji cztery lata temu, swojej młodzieży tym razem nie wystawił. Do sejmiku aplikowali za to ludzie związani z Konfederacją.  

- System wyborczy do Młodzieżowego Sejmiku jest nietransparentny -  mówi Rafał Kubowicz, prezes szczecińskiego oddziału Nowej Nadziei wchodzącej w skład Konfederacji. - Nasi czterej kandydaci byli społecznikami. Mieli bogate CV. Jednak nie apelujemy o to, aby przyjmować naszych ludzi, apelujemy o to, aby wszystko było jasne i transparentne, aby wszystkie kandydatury były jawne. Nie wiemy, ile osób kandydowało, nie wiemy, ile odrzucono. 

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz odpowiada, że kandydatów wybierała komisja, która oceniała ich tylko i wyłącznie pod względem  zaangażowania w działalność społeczną. 

- Jeżeli Konfederacja zgłasza swoich kandydatów, to warto, żeby oni mieli osiągnięcia, angażowali się w inicjatywy społeczne, to wtedy będą wyżej ocenieni. W żaden sposób nie dokonywałem oceny przez pryzmat kryterium politycznego - puentuje marszałek. 

Młodzieżowy Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego tworzy 30 radnych z całego regionu. O mandat może ubiegać się kandydat, który w dniu naboru ukończy 15 rok życia i nie ukończy 25 lat.©℗ 

(as)

Komentarze

Betnow
2025-12-18 15:44:12
Ewidentnie marszałek obdarzył stanowiskami swoich. Słabo to wygląda.
Jan Roteszwanc
2025-12-18 18:01:55
Jak w filmie: państwa oskarżenia są całkowicie bezpodstawne, ja niczym nie handluję, ta pani przyszła w tym futrze i w nim wychodzi
