Prawdziwy arsenał niewybuchów odnaleziony w lasach koło Karlina [GALERIA, FILM]

Na terenach leśnych w okolicach miejscowości Rościno i Karlino odnaleziono arsenał materiałów wybuchowych pochodzących z okresu II wojny światowej. Ponad tona amunicji została zabezpieczona i przetransportowana przez wojsko na poligon, gdzie będzie bezpiecznie zdetonowana.

W czwartek i piątek białogardzcy policjanci otrzymali informacje o odnalezieniu na terenach leśnych w pobliżu miejscowości Rościno i Karlino wielu niewybuchów. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie należących do grupy minersko-pirotechnicznej, którzy dokładnie określili i zabezpieczyli miejsce odnalezienia pocisków.

Okazało się, że znaleziona amunicja to pociski artyleryjskie i moździerzowe. O niebezpiecznym znalezisku funkcjonariusze poinformowali saperów z jednostki wojskowej w Złocieńcu, którzy przyjechali na miejsce i przejęli zabezpieczone niewybuchy. Ponad tona amunicji została przez nich przetransportowana na poligon wojskowy, gdzie będzie bezpiecznie zdetonowana. W działaniach, poza policjantami i żołnierzami uczestniczyli również strażacy z OSP Karlino, którzy wspierali mundurowych w zabezpieczaniu miejsca zdarzenia.

Policja ocenia, że tego typu stare pociski są silnie skorodowanie i mogą wybuchnąć nawet pod wpływem niewielkiego wstrząsu. Dlatego funkcjonariusze apelują, żeby po odnalezieniu niewybuchów (np. podczas spacerów w lesie lub w czasie wykonywania prac budowlanych) nigdy ich nie dotykać i nie przenosić. W takich sytuacjach należy natychmiast poinformować o niebezpiecznym znalezisku policję lub saperów.

