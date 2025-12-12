Piątek, 12 grudnia 2025 r. 
REKLAMA 5 szczecin
REKLAMA

Pralnia brudnych pieniędzy w Szczecinie

Data publikacji: 12 grudnia 2025 r. 10:33
Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2025 r. 10:52
Pralnia brudnych pieniędzy w Szczecinie
Fot. KMP Szczecin  

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej ustalili, że 38-letni mieszkaniec Szczecina wspólnie z 22-letnim obcokrajowcem oraz innymi osobami brał udział w procederze prania brudnych pieniędzy.

REKLAMA

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że sprawcy przyjmowali, przekazywali, ukrywali oraz dokonali transferu środków pochodzących z przestępstwa o łącznej wartości około 400 tysięcy złotych. 38-latek pozyskiwał do współpracy kolejne osoby, które udostępniały mu swoje dane osobowe i dokumenty tożsamości. Na ich podstawie zakładał fikcyjne firmy oraz powiązane z nimi rachunki bankowe, nad którymi przejmował kontrolę i dokonywał szeregu operacji finansowych, których celem było ukrycie przestępczego pochodzenia pieniędzy.

Podczas zatrzymań policjanci znaleźli również środki odurzające należące do 22-letniego współsprawcy. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty, a sąd, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt tymczasowy.

W sprawie zatrzymano już kolejne dwie osoby. Policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań, a postępowanie ma charakter rozwojowy.

(k)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

5 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA