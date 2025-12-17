Środa, 17 grudnia 2025 r. 
Pracownicy "Polimerów" dostali zaległe wynagrodzenia

Data publikacji: 16 grudnia 2025 r. 11:05
Ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2025 r. 13:31
Pracownicy "Polimerów" dostali zaległe wynagrodzenia
 

Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że pracownicy "Polimerów Police" nie dostali na czas należnych pensji. Spółka wówczas potwierdzała, że „może dochodzić do opóźnień w wypłatach poszczególnych świadczeń, w tym wynagrodzeń”. I że zarząd spółki „podejmuje wszelkie możliwe działania”, aby zaległe wynagrodzenia trafiły do pracowników jeszcze przed świętami. We wtorek (16 grudnia) mogła przekazać bardziej konkretną informację.

- Środki finansowe za zaległe wynagrodzenia dla pracowników polickich Polimerów zostały przelane na rachunki osobiste - poinformował Grzegorz Kulik, rzecznik prasowy Grupy Azoty S.A. 

Sytuacja finansowa "Polimerów Police" wciąż jest trudna. Przypomnijmy, że Grupa Azoty Polyolefins pod koniec listopada złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Właściciel polickiej spółki tłumaczył, że to formalność, która jest elementem realizacji planu naprawczego – a jego końcowym efektem ma być kupno „Polimerów” przez Orlen. I że celem jest kontynuacja działalności firmy oraz uregulowanie zobowiązań w celu ochrony interesów wszystkich zaangażowanych stron. Zarząd polickiej spółki wniósł jednocześnie o wstrzymanie rozpatrywania tego wniosku do momentu wystąpienia o zatwierdzenie układu albo prawomocnego umorzenia postępowania układowego.©℗

(sag)

 

Komentarze

kenzo
2025-12-16 13:06:01
nie mam nic ludziom ale przede wszystkim należy napisać od początku przyczyny powstania zaległości zakład w budowie a kasa płynęła dużym strumieniem zarobki jak w Warszawie na głowę to chyba komuś się pomyliło ,że teraz jest problem a co dalej jak Orlen nie da kasy a w rękawie zostają Niemcy którzy ostrzą od dawna zęby na ten zakład nowy .
