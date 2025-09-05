Prace i utrudnienia na Niebuszewie. Przebudowują sieć wodociągową

Na szczecińskim Niebuszewie prowadzone są prace związane z przebudową starego wodociągu i budową nowego odcinka kanalizacji deszczowej. Inwestycja powoduje spore utrudnienia dla kierowców. W najbliższych dniach wejdzie w życie kolejny już etap organizacji ruchu, który pozwoli na dojazd z ulicy Niemcewicza do przychodni na ulicy Kadłubka. Nie oznacza to jednak, że rondo przy ulicy Kadłubka będzie w pełni przejezdne.

Inwestycja ma na celu poprawę warunków odprowadzania wód opadowych oraz zwiększenie niezawodności infrastruktury wodociągowej w tej części miasta. W ramach realizacji projektu ZWiK podjął działania w dwóch zakresach. To przebudowa sieci wodociągowej z 1910 roku – zadanie własne spółki, obejmujące modernizację istniejącej sieci o długości około 430 metrów, wraz z przyłączami. Wartość tej części inwestycji wynosi 1 519 050,00 zł brutto. A także budowa kanalizacji deszczowej – realizowana na podstawie porozumienia z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin, mająca na celu odciążenie systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Kadłubka. Wartość tej części to 473 550 zł brutto, a długość nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej to 110 metrów.

- Nowy odcinek sieci nie jest w stanie całkowicie wyeliminować problemów związanych z zalewaniem, ale podjęte działania mają na celu poprawę sytuacji i zwiększenie odporności systemu na intensywne opady deszczu - informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZWiK.

Obecna organizacja ruchu to całkowite zamknięcie dla ronda u zbiegu ulic Niemcewicza i Kadłubka, ale na początku tygodnia wykonawca planuje umożliwić dojazd od ulicy Niemcewicza (skręt w lewo) w kierunku przychodni na ulicy Kadłubka.

- Dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość w trakcie trwania prac i wraz z wykonawcą zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby realizacja inwestycji przebiegała sprawnie, pomimo trudnego terenu - deklaruje ZWiK.

Wykonawcą prac jest spółka MUSING BUD, z którą 17 marca br. podpisano umowę na łączną kwotę 1 992 600 zł brutto. Realizacja inwestycji jest planowana na okres 9 miesięcy od daty podpisania umowy. (K)