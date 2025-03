PPN Ogińskiego został zamknięty. Co dalej z parkowaniem w tym miejscu?

Aha

2025-03-03 13:55:27

No wyśmienicie, można było z dzieckiem podjechać do parku i sobie zaparkować a teraz będziemy za to płacić, rewelacja. Czekam jeszcze na strefę w Mierzynie i Stobnie, żeby ludzie nie mogli sobie auta postawić pod domem co by za dobrze nie było.