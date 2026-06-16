Pożar na placu zabaw w Podjuchach

Fot. Facebook Grupa Podjuchy

Do pożaru na placu zabaw w Parku Wolności przy ul. Niklowej w Podjuchach doszło we wtorek 16 czerwca. Spłonęła zjeżdżalnia i tartanowa nawierzchnia.

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- Dostaliśmy zgłoszenie przed godz. 16 - informuje st. kpt. Franciszek Goliński, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. - Nie ma osób poszkodowanych, ogień został szybko ugaszony.

Na miejscu pracował jeden zastęp strażaków. Nie są jeszcze znane przyczyny pożary, ani oszacowane straty.

Na terenie Parku Wolności został zrealizowany zwycięski projekt SBO 2018 – „Freedom Szczecin – najlepszy plac zabaw w mieście”. Na bezpiecznej nawierzchni wybudowano nowy plac zabaw w kształcie statku. (K)

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