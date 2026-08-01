Pożar domu w Mierzynie. Uderzył piorun

Fot. archiwum

W sobotę 1 sierpnia w dach jednego z domów w Mierzynie uderzył piorun. Dach stanął w płomieniach. Na miejsce przyjechali strażacy z OSP w Dobrej.

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- Akcją gaśnicza była pracochłonna, ponieważ dach ocieplony był pianką - podają strażacy na oficjalnym koncie facebookowym. - Po ugaszeniu konieczny był demontaż części konstrukcji dachu. Chcieliśmy znaleźć ewentualne pozostałe miejsca, w których mógł tlić się ogień.

Dom nie posiadał instalacji odgromowej. Zgodnie z przepisami montaż piorunochronu nie jest konieczny w domach jednorodzinnych. Strażacy podkreślają jednak, że taka instalacja często może zapobiec tragedii.

(CK)

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