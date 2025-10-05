Pożar budynku w Kunowie, dwie osoby w szpitalu

W wyniku pożaru poddasza budynku wielorodzinnego w Kunowie (gm. Banie) dwie osoby przetransportowano do szpitala, mieszkania musiało opuść w sumie 19 lokatorów. Strażacy opanowali ogień i sprzątają pogorzelisko – poinformowała komenda wojewódzka PSP.

W miejscowości Kunowo, w gm. Banie w powiecie gryfińskim, w niedzielę spłonęło poddasze parterowego budynku wielorodzinnego.

– Doszło do pożaru poddasza oraz dachu. 19 mieszkańców opuściło obiekt przed przybyciem straży pożarnej – poinformował rzecznik prasowy komendy wojewódzkiej PSP w Szczecinie asp. Dariusz Schacht

Przekazał, że dwie osoby wymagały pomocy medycznej i zostały zabrane przez pogotowie. - Właściwie to poszkodowana była jedna osoba, a druga to bardziej pod wpływem emocji – wyjaśnił Schacht w rozmowie z PAP

Dodał, że pożar objął ok. 300 m kw. W jego gaszeniu i zabezpieczeniu terenu brało udział 12 zastępów straży pożarnej. - W chwili obecnej na miejscu trwają jeszcze prace rozbiórkowe – podał po godz. 13 Schacht.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.

