Niedziela, 05 października 2025 r. 
Pożar budynku w Kunowie, dwie osoby w szpitalu

Data publikacji: 05 października 2025 r. 13:53
Ostatnia aktualizacja: 05 października 2025 r. 13:53
Pożar budynku w Kunowie, dwie osoby w szpitalu
 

W wyniku pożaru poddasza budynku wielorodzinnego w Kunowie (gm. Banie) dwie osoby przetransportowano do szpitala, mieszkania musiało opuść w sumie 19 lokatorów. Strażacy opanowali ogień i sprzątają pogorzelisko – poinformowała komenda wojewódzka PSP.

W miejscowości Kunowo, w gm. Banie w powiecie gryfińskim, w niedzielę spłonęło poddasze parterowego budynku wielorodzinnego.

– Doszło do pożaru poddasza oraz dachu. 19 mieszkańców opuściło obiekt przed przybyciem straży pożarnej – poinformował rzecznik prasowy komendy wojewódzkiej PSP w Szczecinie asp. Dariusz Schacht

Przekazał, że dwie osoby wymagały pomocy medycznej i zostały zabrane przez pogotowie. - Właściwie to poszkodowana była jedna osoba, a druga to bardziej pod wpływem emocji – wyjaśnił Schacht w rozmowie z PAP

Dodał, że pożar objął ok. 300 m kw. W jego gaszeniu i zabezpieczeniu terenu brało udział 12 zastępów straży pożarnej. - W chwili obecnej na miejscu trwają jeszcze prace rozbiórkowe – podał po godz. 13 Schacht.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.

