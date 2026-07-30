Powstanie Laboratorium Literatury?Pomysł na budynek po starej oczyszczalni ścieków

Do hali starej oczyszczalni ścieków, zamienionej z czasem na pompownię, przylega niewielki domek, w którym w latach powojennych mieszkała jedna z kołobrzeskich rodzin. Fot. Artur BAKAJ

Kołobrzeg ogłosił przetarg na remont budynku starej oczyszczalni ścieków przy ul. Frankowskiego, zamienionej z czasem na pompownię. Mowa o obiekcie, który sąsiaduje z gmachem głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej. To właśnie ta lokalizacja nasunęła władzom miasta, jak i bibliotekarzom, pomysł urządzenia w budynku w przyszłości Laboratorium Literatury. Inicjatywę głośno wyartykułowano w 2024 roku, kiedy to miasto przygotowało dokumentację projektową.

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Zakres zaplanowanych prac jest dość duży, ale formalnie mowa jest o termomodernizacji. Specyfikacja zamówienia mówi o kompleksowej izolacji i dociepleniu obiektu, przebudowie dachu, wykonaniu nowych instalacji w tym elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, a także aranżacji wnętrza oraz zagospodarowaniu terenu wokół pompowni, który ma być uzbrojony w system nawadniania. Inwestycja ma dotyczyć zarówno hali pompowni, jak i przyległego do niej domku. Projekt przewiduje wymianę okien i drzwi oraz montaż przy drzwiach wejściowych kurtyn powietrznych. Powstanie również węzeł cieplny, nowa instalacja centralnego ogrzewania i system rozprowadzenia ciepłej wody użytkowej. Obiekt ma zostać wyposażony w wentylację mechaniczną z rekuperacją. Wokół starej pompowni pojawią się nowe ciągi piesze i elementy małej architektury.

Podmioty zainteresowane realizacją zadania mogą składać swoje oferty do 17 sierpnia. Ten, który zostanie wybrany, będzie miał 300 dni na wykonanie wszystkich ujętych w specyfikacji przetargowej prac. Inwestycja zostanie częściowo sfinansowania w ramach programu „Klimatyczne Uzdrowiska” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ©℗

(pw)

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