Powstał nowy sklep społeczny

Z początkiem grudnia przy ulicy ul. Koński Kierat 14/15 w Szczecinie został otwarty sklep społeczny. Mieści się w historycznym budynku łaźni miejskiej, tuż przy placu Orła Białego.

Sklep społeczny jest częścią szerszych działań skupionych wokół Kooperatywy Łaźnia składającej się z Fundacji Pod Aniołem oraz spółki Centrum Ekonomii Społecznej 4 C.

Otwarcie sklepu poprzedził remont pomieszczeń wynajmowanych na komercyjnych warunkach od miasta. Wykonali go we własnym zakresie uczestnicy kooperatywy.

– Po remoncie było intensywne sprzątanie i oto jesteśmy już otwarci – mówi Krzysztof Musiatowicz reprezentujący Kooperatywę Łaźnia.

Jak działa sklep społeczny? Opiera się na sprzedaży przedmiotów pochodzących z darowizn. Dochód przeznaczany jest na działalność społeczną – w tym przypadku na działania związane z reintegracją społeczno-zawodową osób, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji.

– Tego typu sklepy są bardzo popularne w Europie – wyjaśnia Krzysztof Musiatowicz. – Ich działanie to również wsparcie idei no waste – stylu życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska.

Sklep funkcjonuje zaledwie kilka dni, ale już zapełnia się rzeczami, które przynoszą szczecinianie.

– Każdy znajdzie w domu rzeczy, których zbywa – mówi Krzysztof Musiatowicz. – Apelujemy, aby ich nie wyrzucać. Można przynieść do nas. Może to być odzież, dodatki, wyposażenie oraz zabawki. Przy wsparciu uczestników Centrum Integracji Społecznej posegregujemy je i przeznaczymy do dalszej sprzedaży.

Sklep mieści się na parterze budynku po byłej łaźni i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 10-18. Natomiast na piętrze jest m.in. kawiarnia oraz sala konferencyjna i pomieszczenia służące jako miejsce spotkań i warsztatów. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI