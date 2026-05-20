Powstaje nowa partia polityczna. Byli w Polsce 2050, teraz wystartują samodzielnie

Centrum Polska jest element rządzącą Polską koalicji.

Rozłamowcy z Polski 2050, których liderką jest minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, zakładają własną partię, z którą chcą iść do najbliższych wyborów parlamentarnych - Centrum Polska. Na razie funkcjonują jako stowarzyszenie i klub parlamentarny.

Podczas konferencji w Szczecinie dowiedzieliśmy, że w naszym regionie stowarzyszenie Centrum Polska chcą zająć się przede wszystkim Parkiem Narodowym Dolnej Odry.

- Ustawa została zawetowana przez pana prezydenta z wiadomych tylko dla niego przyczyn. Mimo to wdrożenie tej inicjatywy jest jednym z priorytetów przewodniczącej naszego stowarzyszenia, pani minister Pauliny Henning-Kloski - mówił Piotr Ogrodowczyk, jeden z twórców struktur CP w województwie zachodniopomorskim. - Przygotowane są odpowiednie rozporządzenia. Tereny, które miały być parkiem narodowym, staną się elementem Drawieńskiego Parku Narodowego.

Poseł Rafał Kasprzyk deklarował, że Centrum Polska chce być blisko regionów, blisko lokalnych spraw. Przekonywał, że sam pochodzi z województwa świętokrzyskiego, więc wie, jakie są bolączki regionów oddalonych od Warszawy.

- Dla nas lokalne ojczyzny są najważniejsze, bo przecież tam wszyscy mieszkamy - stwierdził Rafał Kasprzyk. - Przygotowujemy się do wyborów parlamentarnych. Stowarzyszenie jest przejściowym etapem do stworzenia partii. Przygotowujemy się do stworzenia wniosku o jej rejestrację.

Klub parlamentarny Centrum Polska liczy 18 osób, 15 posłów i trzech senatorów. Wśród nich jest m.in. Ryszard Petru. ©℗

