Powstaje animacja historycznej leśniczówki [GALERIA]

Anna Koc, której pasją jest historia i grafika komputerowa, zaprezentowała robocze wizualizacje leśniczówki, która przed wojną stała w Lesie Arkońskim. Wizualizacja Anna KOC

Anna Koc pracuje nad kolejną wizualizacją historycznego Szczecina. Dotychczas stworzyła projekty pokazujące m.in. dawny Park Kasprowicza, Wieżę Quistorpa czy osadę nad Osówką. Jej prace cieszą się zainteresowaniem i uznaniem miłośników lokalnej historii.

Ostatnio zachwyciła wirtualną rekonstrukcją nieistniejącej synagogi. W swoim dorobku ma także wizualizacje Wieży Quistorpa (dziś zostały po niej jedynie ruiny), zimowego mostku nad Rusałką, osady nad Osówką czy Niemierzyna w XVII wieku.

Teraz Anna Koc, zafascynowana historią Szczecina, pracuje nad animacją leśniczówki Forsthaus Eckerberg. Budowla znajdowała się w Lesie Arkońskim. Powstała pod koniec XIX wieku. Do dzisiaj zachowały się jedynie ruiny tego obiektu – kamienny łuk, posadzka i schody.

– Stała ona w cieniu wieży Quistorpa, lecz jest od niej starsza i legitymuje się metryczką urodzenia z latami 1878-79. Wówczas to właśnie rozpoczęła swój śródleśny żywot, stróżując niejako przy drodze wiodącej od nieistniejącej obecnie leśniczówki Steinfurter Mühle, położonej przy obecnym kąpielisku Arkonka do Osowa. Forsthaus Eckerberg zamieszkiwać miało na stałe 7 osób. Ale przed wojną znana była Szczecinianom przede wszystkim jako restauracja, pod kasztanami, gdzie czy to w stylowym salonie, czy też w ogrodzie, degustować mogli trunki wszelakie. Restauracja obsługiwała jednocześnie nawet do 450 osób – informuje Anna Koc.

Autorka na razie zaprezentowała robocze wizualizacje jako zapowiedź nowej animacji, która ma być, zgodnie z zapowiedzią, inna od poprzednich. ©℗

(aj)

