Środa, 27 sierpnia 2025 r. 
Powinny informować o wolnych miejscach, ale… Przestały liczyć

Data publikacji: 27 sierpnia 2025 r. 07:01
Ostatnia aktualizacja: 27 sierpnia 2025 r. 08:05
Trwają prace nad ponownym uruchomieniem wyświetlaczy. Fot. Dariusz GORAJSKI  

Najpierw pokazywały liczby niezgodne ze stanem faktycznym, później przestały pokazywać cokolwiek – mowa o wyświetlaczach pokazujących stan zapełnienia parkingów na Głębokim.

– Przez pewien czas wyświetlały informacje, że na parkingach nie ma już wolnych miejsc, nawet w porach, gdy świeciły one niemal pustkami – opowiada nasz Czytelnik. – Może ktoś to zgłosił, więc – jak się domyślam – żeby nie wprowadzać kierowców w błąd, wyłączono je całkowicie. Mam jednak nadzieję, że zostaną ponownie włączone i będą pokazywać faktyczny stan zapełnienia parkingów.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego potwierdza awarię wyświetlaczy.

– Obecnie nie działa serwer odpowiedzialny za zliczanie pojazdów, trwają prace nad jego uruchomieniem – poinformował nas w piątek Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy ZDiTM w Szczecinie.

(sag)

Komentarze

Inaczejsienieda
2025-08-27 11:33:16
W krzystkolandzie to normalka
Parking
2025-08-27 11:32:34
Trudno, żeby coś działało, przecież to Szczecin.
ślicznotka
2025-08-27 11:01:57
Człowiek jednak zawsze będzie niezastąpiony kochani, co tam jakieś serwery.
@kulfin
2025-08-27 10:24:25
W lewacko platformianej ideologii krytyka jest niedopuszczalna. Rozumieją to wszyscy towarzysze i fani Moskwy i Mińska. Tam te poglądy są w cenie, może warto tam zamieszkać a nie krytykować jedyną niezależną od partii gazetę.
serwer
2025-08-27 09:45:03
obecnego informatyka wywalcie z roboty.
klufin
2025-08-27 09:40:28
Jak nie działa to można zgłosić .....ale bez nadymania tematu , zaraz tam pisowski kurier musi wytykać......
@mieszkaniec
2025-08-27 09:23:43
Po to jest właśnie Alert, żeby zgłaszać.
Czysty zysk
2025-08-27 09:18:26
Szwagier przyjedzie i naprawi . Oczywiście nie za darmo.Urząd na swoich nie oszczędza
Helikopter z Misia
2025-08-27 09:12:00
to ile tygodni trwa już "uruchamianie serwera" ? i ile milionów kosztowało to g* ?
mieszkaniec
2025-08-27 08:05:00
Jak zwykle w urzędzie czy tam jednostkach nic nie wiedzą dopóki im ktoś nie zgłosi. Dramat .

