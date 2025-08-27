Powinny informować o wolnych miejscach, ale… Przestały liczyć

Trwają prace nad ponownym uruchomieniem wyświetlaczy. Fot. Dariusz GORAJSKI

Najpierw pokazywały liczby niezgodne ze stanem faktycznym, później przestały pokazywać cokolwiek – mowa o wyświetlaczach pokazujących stan zapełnienia parkingów na Głębokim.

– Przez pewien czas wyświetlały informacje, że na parkingach nie ma już wolnych miejsc, nawet w porach, gdy świeciły one niemal pustkami – opowiada nasz Czytelnik. – Może ktoś to zgłosił, więc – jak się domyślam – żeby nie wprowadzać kierowców w błąd, wyłączono je całkowicie. Mam jednak nadzieję, że zostaną ponownie włączone i będą pokazywać faktyczny stan zapełnienia parkingów.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego potwierdza awarię wyświetlaczy.

– Obecnie nie działa serwer odpowiedzialny za zliczanie pojazdów, trwają prace nad jego uruchomieniem – poinformował nas w piątek Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy ZDiTM w Szczecinie.

(sag)