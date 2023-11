Powiększą cmentarz komunalny o ponad 9,5 hektara

Koszaliński cmentarz ma stać się większy. Fot. archiwum

Cmentarz komunalny w Koszalinie zostanie powiększony o powierzchnię ponad 9,5 hektara, by zapewnić miejsca pochówku na kolejne lata. Uchwałę w tej spawie podjęła w czwartek na sesji Rada Miejska.

Za uchwałą w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Koszalinie zagłosowało 22 radnych, troje nie oddało głosu, dwóch nie uczestniczyło w obradach. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Dyrektor wydziału gospodarki komunalnej koszalińskiego magistratu Bożena Bajdalska-Kurlanda, przedstawiając uchwałę, wskazała, że przystąpienie miasta do kolejnej rozbudowy cmentarza pozwoli zapewnić miejsca pochówku na kolejne lata. Przy czym dodała, że trudno obecnie określić precyzyjnie liczbę tych lat, ponieważ zmieniają się tendencje co do sposobu pochówku.

„W Koszalinie już ponad 50 proc. pochówków to są pochówki urnowe. A urny mogą być umieszczane zarówno w kolumbariach, jak i w grobach urnowych, a także mogą być dochowywane do już istniejących grobów” – powiedziała Bajdalska-Kurlanda.

Przekazała, że zgodę na rozszerzenie nekropolii wydał decyzją z 20 października 2023 r. państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Koszalinie. Dodała, że pod rozbudowę cmentarza wskazana została zgodnie z jej przeznaczeniem w miejscowym planie przestrzennego zagospodarowania działka miejska o pow. ponad 9,5 ha przylegająca do nowej części nekropolii (teren między torami kolejki wąskotorowej a ul. Sarzyńską).

Obecnie powierzchnia cmentarza komunalnego wynosi 29,5 ha, po jego powiększeniu sięgnie ona 39 ha.

Bajdalska-Kurlanda zaznaczyła, że miasto ma w planach dalsze pozyskanie gruntu w celu rozbudowy cmentarza komunalnego. Rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Koszalinie Robert Grabowski w rozmowie z PAP uściślił, że chodzi o kolejne 16 ha gruntu rolnego, który obecnie jest w rękach prywatnych i pozyskanie tego terenu będzie wiązać się z jego wykupem przez miasto.

Radni w dyskusji nad uchwałą apelowali do prezydenta Koszalina o rozważenie utworzenia przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Kamieniarskiej, by osobom niezmotoryzowanym skrócić drogę do nowej części cmentarza.

Koszaliński cmentarz komunalny istnieje od 1897 r. Od 2000 r. Jego zarządcą jest miejska spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Roczna liczba pochówków waha się między 1500 a 1700. (PAP)

Copyright