Potrącenie pieszej w al. Wyzwolenia w Szczecinie

W tej okolicy regularne wymuszanie pierwszeństwa przez patopiratów to norma. Podobnie kawalek dalej przed rondem gdzie chodnik zastawiony blachosmordami i nawet nie widać że ktos idzie lub czeka na przejscie .Autkowcy zapier... byle szybciej i do przodu a reszta niech sie pier.. taka prawda

Najsztub potrącił wtedy przechodzącą przez pasy 77-letnią kobietę. Dziennikarz nie posiadał prawa jazdy , ubezpieczenia itd za co został uniewinniony i to jest skandal !!

Skandal

2025-02-22 18:35:25

https://youtu.be/lAR5LJg6FvI?feature=shared. Niech się piesza cieszy że do aresztu nie trafiła bo to co wyprawia Policyja w Cięcinie to skandal