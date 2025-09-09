Potańcówka dla seniorów. Impreza sąsiedzka w Galerii Turzyn

Do Galerii Turzyn wraca ulubiona, niebiletowana impreza sąsiedzka. Najnowsza odsłona potańcówki dla seniorów odbędzie się pod hasłem „Nie liczę godzin i lat” – będzie radośnie, energetycznie i w doborowym towarzystwie. Już we wtorek 9 września.
Sąsiedzka potańcówka potrwa w godz. 17-19 w Letniej Strefie ROOFA. Na imprezę może przyjść każdy senior – sam, w parze lub grupie przyjaciół.
– Wszystkich gości czeka wspaniała zabawa – zapewniają organizatorzy. – Po pierwsze, spotykamy się w plenerze, czyli w Letniej Strefie ROOFA. Po drugie, do tańca zagra Kasia Brzozowska, znana z naszych wydarzeń dla dzieci, tym razem w zupełnie innej roli – DJ Mabel Lane Fox. Wielbicielka retro dźwięków, ale też funkowych i dyskotekowych rytmów.
Letnia Strefa ROOFA znajduje się na 1 poziomie parkingu Galerii Turzyn. Wystarczy wjechać windą lub ruchomym chodnikiem na 1 piętro Galerii i kierować się do wyjścia na parking, obok sklepu Sinsay.
– Warto przybyć wcześniej, ponieważ liczba miejsc siedzących jest ograniczona – mówią organizatorzy zabawy. – Jeśli pogoda spłata nam figla, potańcówka zostanie przeniesiona do środka, do Nowej ROOFY (1 piętro, obok sklepu KiK).
Wstęp na to wydarzenie jest wolny.
(K)