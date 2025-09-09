Potańcówka dla seniorów. Impreza sąsiedzka w Galerii Turzyn

Potańcówki na Turzynie odbywają się cyklicznie. Najbliższa już jutro. Fot. materiały organizatora

Do Galerii Turzyn wraca ulubiona, niebiletowana impreza sąsiedzka. Najnowsza odsłona potańcówki dla seniorów odbędzie się pod hasłem „Nie liczę godzin i lat” – będzie radośnie, energetycznie i w doborowym towarzystwie. Już we wtorek 9 września.

Sąsiedzka potańcówka potrwa w godz. 17-19 w Letniej Strefie ROOFA. Na imprezę może przyjść każdy senior – sam, w parze lub grupie przyjaciół.

– Wszystkich gości czeka wspaniała zabawa – zapewniają organizatorzy. – Po pierwsze, spotykamy się w plenerze, czyli w Letniej Strefie ROOFA. Po drugie, do tańca zagra Kasia Brzozowska, znana z naszych wydarzeń dla dzieci, tym razem w zupełnie innej roli – DJ Mabel Lane Fox. Wielbicielka retro dźwięków, ale też funkowych i dyskotekowych rytmów.

Letnia Strefa ROOFA znajduje się na 1 poziomie parkingu Galerii Turzyn. Wystarczy wjechać windą lub ruchomym chodnikiem na 1 piętro Galerii i kierować się do wyjścia na parking, obok sklepu Sinsay.

– Warto przybyć wcześniej, ponieważ liczba miejsc siedzących jest ograniczona – mówią organizatorzy zabawy. – Jeśli pogoda spłata nam figla, potańcówka zostanie przeniesiona do środka, do Nowej ROOFY (1 piętro, obok sklepu KiK).

Wstęp na to wydarzenie jest wolny.

(K)