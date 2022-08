Poszukiwany od soboty, 84-letni mieszkaniec Kani w gm. Chociwel został odnaleziony - informuje stargardzka policja. Znaleziono go ok. godz. 19. Trafił do szpitala.- Mężczyzna leżał w pobliżu torów za Chociwlem. Pani przejeżdżała pociągiem i zauważyła leżącego mężczyznę. Skojarzyła go z mediów. Zadzwoniła po patrol policji, który na miejsce wezwał załogę pogotowia ratunkowego. Mężczyzna został zabrany do szpitala - mówi Justyna Siwarska z KPP Stargard.

(w)