Poszukiwany przez Interpol szedł środkiem jezdni

Zdecydowaną i profesjonalną postawą wykazali się młodzi policjanci odbywający adaptację zawodową w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie. Funkcjonariusze podjęli interwencję wobec dwóch mężczyzn idących środkiem jezdni.

– Jak się szybko okazało, jeden z nich, 23-letni obywatel Mołdawii był poszukiwany czerwoną notą Interpolu – informuje asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Policjanci natychmiast przystąpili do działania. Sprawdzenie danych mężczyzny w policyjnych systemach potwierdziło, że jest on międzynarodowo poszukiwany od października 2024 roku. Mołdawianin miał do odbycia karę siedmiu lat pozbawienia wolności. Zatrzymany został przewieziony do policyjnego aresztu, a następnie doprowadzony do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na siedem dni w celu uruchomienia procedury ekstradycyjnej.

Czerwona nota Interpolu oznacza, że nakaz aresztowania danej osoby trafia do systemów organów ścigania we wszystkich 196 krajach członkowskich tej organizacji.

Okres adaptacji zawodowej to dla młodych policjantów czas zdobywania praktycznego doświadczenia. Pod okiem doświadczonych opiekunów uczą się właściwego reagowania na różnorodne zdarzenia, doskonalą swoje umiejętności i poznają realia codziennej służby w terenie. ©℗

