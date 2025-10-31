Piątek, 31 października 2025 r. 
Poszukiwany przez Interpol szedł środkiem jezdni

Data publikacji: 31 października 2025 r. 10:51
Ostatnia aktualizacja: 31 października 2025 r. 10:55
Zdecydowaną i profesjonalną postawą wykazali się młodzi policjanci odbywający adaptację zawodową w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie. Funkcjonariusze podjęli interwencję wobec dwóch mężczyzn idących środkiem jezdni.

– Jak się szybko okazało, jeden z nich, 23-letni obywatel Mołdawii był poszukiwany czerwoną notą Interpolu – informuje asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Policjanci natychmiast przystąpili do działania. Sprawdzenie danych mężczyzny w policyjnych systemach potwierdziło, że jest on międzynarodowo poszukiwany od października 2024 roku. Mołdawianin miał do odbycia karę siedmiu lat pozbawienia wolności. Zatrzymany został przewieziony do policyjnego aresztu, a następnie doprowadzony do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na siedem dni w celu uruchomienia procedury ekstradycyjnej.

Czerwona nota Interpolu oznacza, że nakaz aresztowania danej osoby trafia do systemów organów ścigania we wszystkich 196 krajach członkowskich tej organizacji.

Okres adaptacji zawodowej to dla młodych policjantów czas zdobywania praktycznego doświadczenia. Pod okiem doświadczonych opiekunów uczą się właściwego reagowania na różnorodne zdarzenia, doskonalą swoje umiejętności i poznają realia codziennej służby w terenie. ©℗

Komentarze

robal
2025-10-31 13:10:30
a jak do nas dojechał??? gdzie patrole bąka
No i sukces
2025-10-31 13:03:39
młodej Policji! Nie ma informacji.Możliwe, że to jeden z tych podrzuconych do Polski latem przez Niemców! I co, teraz podatnik będzie płacił mu dietę dzienną europejską, bo tak stanowi łunia- srunia!
Pogratulować
2025-10-31 12:22:39
kogo gości gościnna polska ziemia. Takie persony spacerujące środkiem jezdni unaoczniają tylko, że czują się bezkarnie i że dotychczasowa klasa polityczna nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa Polakom, a od połowy przyszłego roku chcą jeszcze ściągać łaziorów w ramach paktu migracyjnego, na który zgodził się PiS i PO, żeby dostać forsę z Brukseli na dalsze mamienie społeczeństwa. W 2027 tylko Konfederacja Korony Polskiej z Grzegorzem Braunem na czele. Tylko oni są w stanie zadbać o Polaków!

