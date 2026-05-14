Poszukiwany listem gończym adwokat zatrzymany przez szczecińską policję [FILM]

Szczeciński adwokat Szymon L., który był poszukiwany listem gończym, w czwartek został zatrzymany przez policję. Wytropili go funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Jak zakomunikowała KWP: "Mężczyzna próbował wielokrotnie zmylić policjantów. W przestrzeni social mediów m.in. pojawiały się zdjęcia zagranicznych lokalizacji, w których poszukiwany miał prowadzić aktywności sportowe. Na nic jednak nie zdały się te wysiłki. Podczas zatrzymania mężczyzna nie krył zaskoczenia obecnością policjantów. 46-latek tego samego dnia został doprowadzony do aresztu śledczego, gdzie będzie odbywał zasądzoną karę 4 lat pozbawienia wolności".

Przypomnijmy - prokuratura postawiła mecenasowi siedem zarzutów. Oskarżyła go m.in. o powoływanie się, wraz z byłym policjantem Markiem Z., na wpływy w instytucjach państwowych, w tym w policji i w prokuraturze. Jak uważa prokuratura, mężczyźni „doprowadzili pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30 tys. zł i usiłowali doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100 tys. zł.”

Adwokat nie przyznał się do winy. W pierwszej instancji sąd wymierzył mu karę siedmiu lat więzienia, ale Sąd Okręgowy w Szczecinie oczyścił go z jednego z zarzutów – składania fałszywych wyjaśnień – i obniżył mu karę do czterech lat.

Szymon L. nie stawił się do więzienia. Ukrywał się. Do czwartku. ©℗

