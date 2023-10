Posypią się mandaty. Ważne zmiany dla użytkowników dróg [GALERIA]

Fot. archiwum

Straż Miejska i Gminna zyskała nowe uprawniania. 20 października weszły w życie zmiany w rozporządzeniu szefa MSWiA dotyczące m.in. mandatów nakładanych na tych, którzy nie mając do tego uprawnienia, prowadzą na drogach publicznych pojazd inny niż mechaniczny – są to np. rowery, riksze, zaprzęgi konne, ale także elektryczne hulajnogi.

Jak wynika z wyjaśnień uzyskanych w szczecińskiej Straży Miejskiej od 20 października działania dotyczą również naruszeń zakazu jazdy wzdłuż po drodze dla pieszych oraz zakazu jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych. W efekcie może więc zostać ukarana osoba, która przejeżdża przez przejście dla pieszych lub jedzie po drodze przeznaczonej tylko dla pieszych. Osoba poruszająca się ww. pojazdem powinna przeprowadzić go przez przejście dla pieszych.

Wysokość wymierzonej grzywny przez strażnika SM bądź funkcjonariusza innej formacji uprawnionego do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wynosi od 50 do 100 złotych.

Dodatkowo osoba, która bez uprawnień jeździ rowerem, rowerem zaopatrzonym w silnik pomocniczy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm lub hulajnogą elektryczną czy urządzeniem transportu osobistego (UTO) może dostać mandat w wysokości 200 zł.

Po zmianach w Kodeksie wykroczeń prowadzący pojazd inny niż mechaniczny, a niemający do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo grzywny do 1500 zł.

Starszy inspektor Piotr Pawlak zwraca również uwagę na fakt, że w praktyce objęte nowelizacją są również osoby nieletnie – użytkownicy pełnoletni nie potrzebują w Polsce żadnych uprawnień do jazdy pojazdami innymi niż mechaniczne.

Przypomnijmy: do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Od osób, które są pełnoletnie, dokument taki nie jest wymagany. Dzieci do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Krzysztof ŻURAWSKI