Posprzątali zaniedbany przystanek. SIEMa Szczecin znów w akcji

To była kolejna akcja sprzątania miasta. fot. SIEMa Szczecin

Członkowie stowarzyszenia SIEMa Szczecin pochwalili się w swoich mediach społecznościowych, że we wtorek, 28 lipca, wysprzątali teren wokół przystanku przy ul. Jana Matejki. Od dawna miejsce to było zaśmiecone.

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– Wspólnymi siłami udało nam się zebrać aż siedem worków odpadów. Wśród nich znalazły się butelki, ulotki, plakaty, reklamy oraz wiele innych śmieci zalegających w okolicy. To kolejne miejsce, które odzyskaliśmy wspólnymi siłami. Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas i dołączyli do akcji – przekazują organizatorzy akcji.

Z okolicy usunięto m.in. butelki i puszki po alkoholu, naklejki oraz napisy znajdujące się na przystanku.

Stowarzyszenie SIEMa Szczecin od kilku tygodni organizuje regularne akcje sprzątania najbardziej zaśmieconych i zdewastowanych miejsc w Szczecinie. Niedawno było głośno o czyszczeniu ławek i donic na Placu Adamowicza, gdzie członkowie grupy zrywali naklejki i zmywali napisy.©℗

(aj)

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