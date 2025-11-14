Posłuchajcie Billa Gatesa. Zabójcza i rujnująca troska o klimat

Adrian Włodarczyk, Grzegorz Piątkowski, obaj ze szczecińskiej Konfederacji Korony Polskiej, Zbigniew Wysocki znany jako „Czarny Stoczniowiec” oraz dr Roman Lewandowski, były szczeciński radny, a obecnie członek stowarzyszenia Światło Ojczyzny. Fot. Karol CIEPLIŃSKI

Bill Gates odwołał już swoje poglądy na temat zmian klimatycznych…, możecie już spokojnie zrezygnować z rujnującej, destrukcyjnej i kosztownej transformacji energetycznej pociągającej za sobą likwidację kopalni, elektrowni, w tym Elektrowni Dolna Odra, a niebawem zapewne także zakładów chemicznych w Policach – cokolwiek ironicznie wezwał rządzących do zmiany polityki energetycznej Adrian Włodarczyk ze szczecińskiej Konfederacji Korony Polskiej.

Tymczasem przed nami – jak zauważa – likwidacja bloków węglowych Dolnej Odry, wygaszanie węglowej części EC Pomorzany, redukcje ponad 600 miejsc pracy w Dolnej Odrze oraz zapowiedź dalszych zwolnień w EC Pomorzany.

Szczecińska Konfederacja Korony Polskiej zorganizowała konferencję prasową na temat bardzo złych – zdaniem organizatora konferencji – dla Szczecina i regionu konsekwencji realizowanej właśnie przez rząd transformacji energetycznej. Następna elektrownia do likwidacji? Niemcy, Słowacja, Węgry, nie mówiąc o Chinach… wracają do węgla. A Polska… likwiduje kopalnie i elektrownie. To jeden z kilku wątków tego spotkania.

Konferencja prasowa odbyła się przy kominie Elektrociepłowni Pomorzany w Szczecinie, którą też dotknie transformacja energetyczna i troska o klimat. Adrian Włodarczyk, Grzegorz Piątkowski, obaj ze szczecińskiej Konfederacji Korony Polskiej, Zbigniew Wysocki znany jako „Czarny Stoczniowiec” oraz dr Roman Lewandowski, były szczeciński radny, a obecnie członek stowarzyszenia Światło Ojczyzny mówili jednym głosem o fatalnych konsekwencjach rezygnacji z węgla jako paliwa. Ich zdaniem taka polityka energetyczna uzależnia Polskę od dostaw energii i surowców z zewnątrz, głównie od USA, pozbawia kraj i region miejsc pracy, prowadzi do zubożenia.

Zdaniem Adriana Włodarczyka obecna szkodliwa dla Polski polityka to efekt decyzji rządu tak Prawa i Sprawiedliwości, jak i Koalicji Obywatelskiej. ©℗

(CK)

