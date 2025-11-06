Czwartek, 06 listopada 2025 r. 
Porzucony amstaff w centrum Kołobrzegu. Przywiązany do drzewa

Data publikacji: 05 listopada 2025 r. 22:18
Ostatnia aktualizacja: 05 listopada 2025 r. 22:18
Porzucony amstaff w centrum Kołobrzegu. Przywiązany do drzewa
Po dwóch godzinach poproszono o interwencję policję. Fot. KPP Kołobrzeg  

Nietypową interwencję odnotowali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu. Musieli jechać do pasa, który został przywiązany do jednego z drzew rosnących przy ul. Jagiellońskiej.

O zaistniałej sytuacji służby powiadomił przypadkowy świadek, który twierdził, że zwierzę było przywiązane przynajmniej przez dwie godziny. Mundurowi po przybyciu na miejsce rozpoczęli poszukiwanie właściciela amstaffa, bo o nim mowa, w pobliskich sklepach. Nie udało się go jednak odnaleźć.

W tej sytuacji o pomoc poproszono pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Reks”, którzy przyjechali na Jagiellońską i zabrali amstaffa do swojej siedziby. Teraz czekają tam wraz z zestresowanym zwierzęciem na przybycie jego właściciela lub zgłoszenie się osób, które są w stanie go wskazać. Informacje w sprawie widocznego na zdjęciu psa można przekazywać także telefonicznie, dzwoniąc pod numer 668 294 373.

Warto przy okazji przypomnieć, że w Polsce pozostawienie psa bez należytej opieki np. przed sklepem, może skutkować nałożeniem na jego właściciela grzywny wysokości 500 zł.

(pw)

Komentarze

W Polsce
2025-11-05 22:45:34
wszystko może skutkować nałożeniem grzywny. Już się przyzwyczailiśmy do metod tego opresyjnego państwa.
Romek
2025-11-05 22:35:51
Na posiadanie psa w Polsce powinno być urzędowe pozwolenie i czipowanie. Wtedy nie byłoby porzuconych piesków

