Porzucony amstaff w centrum Kołobrzegu. Przywiązany do drzewa

Po dwóch godzinach poproszono o interwencję policję. Fot. KPP Kołobrzeg

Nietypową interwencję odnotowali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu. Musieli jechać do pasa, który został przywiązany do jednego z drzew rosnących przy ul. Jagiellońskiej.

O zaistniałej sytuacji służby powiadomił przypadkowy świadek, który twierdził, że zwierzę było przywiązane przynajmniej przez dwie godziny. Mundurowi po przybyciu na miejsce rozpoczęli poszukiwanie właściciela amstaffa, bo o nim mowa, w pobliskich sklepach. Nie udało się go jednak odnaleźć.

W tej sytuacji o pomoc poproszono pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Reks”, którzy przyjechali na Jagiellońską i zabrali amstaffa do swojej siedziby. Teraz czekają tam wraz z zestresowanym zwierzęciem na przybycie jego właściciela lub zgłoszenie się osób, które są w stanie go wskazać. Informacje w sprawie widocznego na zdjęciu psa można przekazywać także telefonicznie, dzwoniąc pod numer 668 294 373.

Warto przy okazji przypomnieć, że w Polsce pozostawienie psa bez należytej opieki np. przed sklepem, może skutkować nałożeniem na jego właściciela grzywny wysokości 500 zł.

