Porządek w odpadach. Miasto uruchomiło aplikację EcoSzczecin

Segregacja odpadów, terminy ich odbioru czy zgłoszenie problemu – od teraz wszystko można załatwić w kilku kliknięciach. Szczecin uruchomił bezpłatną aplikację, która ma ułatwić mieszkańcom codzienne dbanie o środowisko i uporządkować gospodarkę odpadami. To praktyczne narzędzie, które przypomina, podpowiada i prowadzi użytkownika krok po kroku.

– Dzięki niej czynności leżące po stronie mieszkańców, takie jak np. segregacja odpadów czy ich przygotowanie do odbioru staną się łatwiejsze i przebiegną sprawniej – zapewnia Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta UM.

Wśród głównych funkcje aplikacji znajdziemy m.in. harmonogram odbioru: użytkownicy otrzymują spersonalizowany kalendarz wywozu odpadów ze swojego adresu oraz przypomnienia o zbliżających się terminach czy ich zmianach. Jest też wyszukiwarka odpadów: można łatwo i szybko sprawdzić, do którego pojemnika należy wrzucić dany odpad. Kolejną funkcją jest mapa punktów zbiórki, która ułatwi znalezienie najbliższych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz pojemników na problematyczne odpady (np. baterie, elektrośmieci). Użytkownicy otrzymają też praktyczne wskazówki dotyczące minimalizacji odpadów (zero waste) i recyklingu, bieżące informacje na temat gospodarki odpadami, codzienne porady. W systemie zgłoszeń można wysłać zgłoszenia związane np. z odbiorem odpadów.

Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w sklepach Google Play dla urządzeń z systemem Android oraz w App Store dla urządzeń iOS.

Wraz z nią uruchomiona została również nowa strona internetowa https://ecoszczecin.pl, gdzie w przejrzystej formie dostępne są kluczowe informacje na temat systemu gospodarowania odpadami. Znajdziemy na niej praktyczną wyszukiwarkę harmonogramów odbiorów dla poszczególnych adresów, wyszukiwarkę odpadów z zasadami prawidłowej segregacji, dokumenty i przepisy, formularze kontaktowe oraz wiele przydatnych treści i materiałów edukacyjnych z zakresu ekologii i odpowiedzialnego zarządzania odpadami.

(K)

